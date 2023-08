† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Eleni Constantinou

(from Yialousa, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, mother, grandmother and sister, Eleni Constantinou, who passed away on 2nd August 2023, at Northwick Park Hospital Harrow, aged 86.

She is survived by her husband Neophytos, her daughters Kate & Kika, her granddaughters Elena & Alexia, siblings and relatives.

The funeral will be held on Thursday 24th August, from St. Panteleimon & Paraskevi Greek Orthodox Church, 660 Kenton Road, Harrow, Middx, HA3 9QN, at 11.00am. The burial will take place at the Greek Orthodox section of Pinner New Cemetery, 660 Pinner Rd, Pinner HA5 5RH.

Instead of flowers, there will be a donation box to support the fund of the church of St. Panteleimon & Paraskevi. The wake will take place at the hall of the Community of St. Panteleimon.

Her husband Neophytos

Daughters Kate & Kika

Granddaughters Elena & Alexia

Siblings and other relatives.

Contact phone: Anna 07710 – 601 999.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη Κωνσταντίνου

(από την Γιαλούσα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, Ελένης Κωνσταντίνου, η οποία απεβίωσε στις 2 Αυγούστου 2023, στο Northwick Park Hospital του Harrow, σε ηλικία 86 ετών.

Kαταλείπει τον σύζυγο της Νεόφυτο, τις κόρες της Καίτη & Κίκα, τις εγγονές της Έλενα & Αλεξία, τα αδέλφια της, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 24 Αυγούστου από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής, 660 Kenton Road, Harrow, Middx, HA3 9QN, στις 11.00 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο ελληνορθόδοξο τμήμα του Pinner New Cemetery, 660 Pinner Rd, Pinner HA5 5RH. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονος. Αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές για την ενίσχυση του ταμείου του ναού.

Ο τεθλιμένος σύζυγος Νεόφυτος

Οι κόρες Καίτη και Κίκα

Οι εγγονές Έλενα και Αλεξία

Τα αδέλφια και οι λοιποί συγγενείς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Άννα 07710 – 601 999.

Parikiaki extend their condolences to the family