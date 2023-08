It is with great sadness that we announce that our beloved Costas Sotiriou, from Laxi Variosiou, passed away on Thursday 27th July, at the age of 72.

He leaves behind his wife Yioda, children Effie, Vasilis, Despina, daughter-in-law Maria, sons-in-law Stuart & John, 7 grandchildren: Constantia, Georgia, Emilia, Costantino, Nicole, Raphael & Nayia, as well as his siblings Petros, Yianoulla, Andros, Maro & Emilio, and many friends.

The funeral will be held on Tuesday 22nd August, at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP, at 12pm and burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. The wake will take place at the hall of St. Demetrios.

Flowers may be sent to the Demetriou & English office.

During the funeral, contributions can be made in Costas memory for MacMillan Cancer Support.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κώστας Σωτηρίου

(από την περιοχή Λάξη της Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Κώστας Σωτηρίου, από την περιοχή Λάξη του κατεχόμενου Βαρωσίου, απεβίωσε την Πέμπτη 27 Ιουλίου, σε ηλικία 72 ετών.

Καταλείπει την απαρηγόρητη σύζυγο του Γιώτα, τα παιδιά του Έφη, Βάσω & Δέσπω, τη νύφη του Μαρία, τους γαμπρούς του Στιούαρτ & Τζον, τα 7 εγγόνια του: Κωσταντία, Γεωργία, Αιμιλία, Κωνσταντίνο, Νικόλ, Ραφαέλ & Νάγια, καθώς και τα αδέλφια του Πέτρο, Γιαννούλα, Άντρο, Μάρω & Αιμίλιο, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 22 Αυγούστου, από τον ιερό ναό Αγ. Δημητρίου, Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP, στις 12 το μεσημέρι και η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Δημητρίου.

Λουλούδια μπορούν να αποστέλλονται στο γραφείο τελετών Demetriou & English, ενώ κατά τη διάρκεια της κηδείας μπορούν να γίνονται εισφορές εις μνήμην του Κώστα για το MacMillan Cancer Support.

Parikiaki extend their condolences to the family