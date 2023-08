† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christos (Takis) Melodias

(from Kazaphani, Kyrenia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father, grandfather and brother, who died peacefully in his sleep, on the 12th of August 2023, aged 83.

“A life well lived, forever in our hearts.”

He leaves behind his wife Krystyna, daughter Eleftheria Zsazsa, two grandchildren Stephanie & Andreas, two great-grandchildren Leonidas & Lexiana and his younger siblings Toni, Paul, George & Maria.

The funeral will be held on Thursday, 7th of September at 11am, at the Greek Orthodox Cathedral of St. Nicholas, Shepherd’s Bush, 60 Godolphin Road,

London W12 8JW. The burial will follow at Gunnersbury Cemetery, 142 Gunnersbury Avenue, W3 8LE. The wake will be held at The Duke of Sussex, 75 South Parade,

Acton Green, London, W4 5LF.

The family warmly welcomes everyone to join them to honour, remember and celebrate Chris’s incredible life.

For those who wish to show their respects with flowers, which Chris loved, please send to the funeral directors at 227 Acton Lane, Acton Green London W4 5DD.

Or donations to St. Nicholas Church would be kindly appreciated.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χρίστος (Τάκης) Μελωδίας

(από το Καζάφανι, Κερύνεια, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού, ο οποίος απεβίωσε ήσυχα στον ύπνο του, στις 12 Αυγούστου 2023.

«Η μνήμη του θα παραμείνει άσβεστη»

Καταλείπει τη σύζυγό του Χριστίνα, την κόρη του Ελευθερία Ζασσά, τα εγγόνια του Στεφανία & Ανδρέα, τα δισέγγονα του Λεωνίδα & Λεξιάνα και τα αδέρφια του Τόνι, Παύλο, Γιώργο & Μαρία.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, στις 11 π.μ. από τον καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στο Shepherd’s Bush, 60 Godolphin Road, London W12 8JW. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Gunnersbury, 142 Gunnersbury Avenue, W3 8LE. Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Duke of Sussex, 75 South Parade, Acton Green London, W4 5LF.

Η οικογένεια προσκαλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν στην τελετή για να θυμηθούν και να γιορτάσουν την συναρπαστική ζωή του Κρις.

Τα λουλούδια, τα οποία λάτρευε ο Κρις, μπορούν να αποστέλλονται στο Γραφείο Τελετών στη διεύθυνση 227 Acton Lane, Acton Green, London W4 5DD. Επίσης, όσοι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμην του για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Parikiaki extend their condolences to the family