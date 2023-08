† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Charalambos Paphitis

(from, Limassol, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Charalambos ‘Bambos’ Paphitis on Saturday 15th July 2023 at North Middlesex Hospital.

He passed away peacefully in his 86th year surrounded by family and loved ones.

He was a kind hearted and fun loving man who gave joy to thousands through his singing and bouzouki playing over the years. He came to England in 1966 from Limassol and moved to London in 1968, making his home in Wood Green.

He was a loving husband, father, grandfather and great-grandfather, and leaves behind a devoted wife Kyriacou, 5 sons, Marinos, Theo, George, Christos & Xanthos, 15 grandchildren and 9 great grandchildren.

“May he rest in peace, his memory will live on in our hearts, he will never be forgotten”

The funeral will take place at noon on 17th August 2023 at St Mary’s Cathedral, Trinity Road, Wood Green N22, followed by a burial at New Southgate Cemetery and a wake at St Barnabas Church Hall, Finsbury Road, Wood Green N22 8PA.

There will be a charity donation box in his memory on the day of the service and we request people attending to donate rather than send flowers if they so desire.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χαράλαμπος Παφίτης

(από την Λεμεσό, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Χαράλαμπου (Πάμπου) Παφίτη ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023 στο North Middlesex Hospital. «Έφυγε» από τη ζωή στα 86 του χρόνια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, καθώς και πολλά αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Πάμπος είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία από τη Λεμεσό το 1966. Το 1968, εγκαταστάθηκε στο Wood Green του βόρειου Λονδίνου, όπου έφτιαξε το σπίτι και την οικογένειά του.

Ήταν καλόκαρδος και συνάμα ευχάριστος άνθρωπος, που πρόσφερε χαρά και διασκέδαση σε χιλιάδες συμπατριώτες μας με τα τραγούδια και τη μουσική του. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην παροικία μας για τις ικανότητές του στο μπουζούκι.

Ως οικογενειάρχης, ήταν στοργικός σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους. Καταλείπει την αφοσιωμένη σύζυγο του Κυριακού, τους 5 γιούς του Μαρίνο, Θεόδωρο, Γιώργο, Χρήστο & Ξάνθο, 15 εγγόνια και 9 δισέγγονα.

«Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Η μνήμη του θα είναι για πάντα ζωντανή στις καρδιές μας. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ»

Η κηδεία θα γίνει το μεσημέρι της 17ης Αυγούστου 2023 από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB και θα

ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Η παρηγοριά θα δοθεί στο χόλ του ιερού ναού Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green N22 8PA.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλουδιών να γίνουν εισφορές εις μνήμη του για φιλανθρωπικό σκοπό, στη διάρκεια της κηδείας.

