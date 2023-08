† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Charalambos Panayi Apostoli

(from Kontea, Famagusta, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved husband, father, brother and grandfather Charalambos Panayi Apostoli, who passed away on Saturday 29 July 2023, aged 86.

He leaves behind his wife Avyi, son Peter, daughter Angela, daughter-in-law Andrulla and 5 grandchildren.

Charalambos, known as Bambos to family and friends, moved to England in 1958. He worked as an electrician. He married Avyi Elia in September 1962. Together they lived happily in London, raising two children.

Bambos was kind, loving, with a heart of gold. Those closest to him were lucky to be part of his life.

The funeral will take place on Wednesday 30 August 2023, at 11:15am, at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, Edmonton, Town Rd / Logan Rd, London N9 0LP, followed by the burial at the Chingford Mount Cemetery, 121 Old Church Rd, London E4 6ST. The wake will take place at family’s home.

If anyone wishes to send flowers, they must be delivered to Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, until the 29th August before 5:00 pm. Donations can be made for the Bowel Cancer UK, by the link: www.justgiving.com/page/bambosapostoli

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χαράλαμπος Παναγή Αποστόλη

(από την Κοντέα Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και παππού Χαράλαμπου Παναγή Αποστόλη, o οποίος απεβίωσε το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 86 ετών.

Καταλείπει τη σύζυγο του Αυγή, τα παιδιά του Πέτρο και Άντζελα, τη νύμφη του Ανδρούλλα, καθώς και 5 εγγόνια.

Ο Πάμπος μας, είχε μεταναστεύσει το 1958 στην Αγγλία, όπου εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος. Τον Σεπτέμβριο του 1962 παντρεύτηκε την Αυγή Ηλία κι’ έζησαν ευτυχισμένοι στο Λονδίνο, μεγαλώνοντας δύο παιδιά.

Ήταν ευγενικός, στοργικός και με «χρυσή» καρδιά άνθρωπος. Η οικογένεια του,

οι φίλοι και συνεργάτες του, αισθάνονται ιδιαίτερα τυχεροί που τον είχαν γνωρίσει.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023, στις 11:15 πμ, από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Chingford Mount, 121 Old Church Rd, London E4 6ST. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της οικογένειας. Όσοι επιθυμούν να στείλουν λουλούδια, μπορούν το πράξουν μέσω του Demetriou & English, 131-133 Myddleton Rd, Wood Green, London N22 8NG, μέχρι τις 5 το απόγευμα της 29ης Αυγούστου. Επίσης, μπορούν να γίνονται εισφορές εις μνήμην του για το Bowel Cancer UK στο σύνδεσμο: www.justgiving.com/page/bambosapostoli