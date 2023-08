We sadly announce that Lakis Panteli Georgiou from Ormidia passed away on Thursday 27th July 2023 at the age of 80.

His funeral will také place in Ormidia, Cyprus.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Λάκης (Παντελής) Γεωργίου

(από την Ορμήδεια, Λάρνακα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λάκη (Παντελή) Γεωργίου από την Ορμήδεια Λάρνακας, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 27 Ιουλίου, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής (του Αγίου Παντελεήμονα), σε ηλικία 80 ετών.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο North Middlesex University του βόρειου Λονδίνου, όπου τους τελευταίους 6 μήνες νοσηλευόταν με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Ο Λάκης ήταν γνωστός στην παροικία για τις μοναδικές του δημιουργίες δερμάτινων παλτών, καπέλων κ.α. στο ραφείο που διατηρούσε για χρόνια στην περιοχή του Holloway.

Υπήρξε μέλος των πρώτων κομμουνιστικών ομάδων και από τα πρώτα μέλη του ΑΚΕΛ Βρετανίας.

Η ταφή του θα γίνει στην γενέτειρα του Ορμήδεια.

«Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»

Parikiaki extends their condolences to the family.