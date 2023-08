Fedra Charalambous

From Episkopi, Paphos)

On the 23rd of August last year our forever beloved Fedra Charalambous was reunited in Heaven,

for all eternity with our beloved father and grandfather, her husband, Lambros.

OUR LOVE FOR YOU IS GREATER THAN ANYONE CAN EVER KNOW OR IMAGINE.THE SACRIFICES YOU MADE FOR US, DAY AND NIGHT.

TOGETHER WITH YOUR LOVING KINDNESS, WILL ALWAYS BE OUR BRIGHTEST LIGHT.

EACH HEARTBEAT, WHILE ON THIS EARTH WILL ALWAYS BELONG TO YOU.

YOU WILL ALWAYS BE THE MOST BEAUTIFUL AND PRECIOUS THING IN OUR LIFE.

FEDRA CHARALAMBOUS’S first year memorial service will take place this Sunday, 20th August

at St. John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, London N8 0LY.

Children’s Bibles will be gifted to all children present, after the Divine Liturgy and Memorials.

All are welcome to join us for refreshments and snacks at the Church Hall next door thereafter.

LAMBROS AND FEDRA CHRISTIAN FOUNDATION

Φαίδρα Χαραλάμπους

(από την Επισκοπή της Πάφου)

† 1ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

12/03/1933 – 23/08/2022

Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε από τις 23 Αυγούστου του 2022, όταν η πολυαγαπημένη και αξέχαστή μας Φαίδρα Χαραλάμπους, «έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι στην αιωνιότητα. Εκεί, ψηλά στον Παράδεισο, συναντήθηκε ξανά με τον αγαπημένο μας πατέρα και παππού, τον σύζυγό της, Λάμπρο.

«Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ.

ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΥ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣΥΝΗ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟ ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΟ ΦΩΣ. ΚΑΘΕ ΧΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΗ,

ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΣΕ ΕΣΕΝΑ. ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ, Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ».

Το 1ο ετήσιο μνημόσυνο της ΦΑΙΔΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη

Κυριακή 20 Αυγούστου στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey / Haringey, Wightman Rd, London N8 0LY. Μετά τη Θεία Λειτουργία και τα μνημόσυνα, θα δοθούν εις μνήμην της Παιδικές Βίβλοι σε όλα τα παιδιά που θα παραστούν. Επίσης, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας όπου θα προσφερθούν αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά εις μνήμην της.

LAMBROS AND FEDRA CHRISTIAN FOUNDATION