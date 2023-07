† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Stella Georgiou Panayi

(from Rizokarpasso, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of Stella Georgiou Panayi

on Monday, 3rd July 2023 at the age of 89.

Stella was born in Rizokarpasso, Cyprus on 7th October 1933.

One of 6 siblings, she came to England in 1951. She found employment in dressmaking where she met her future brother in law Demetri who introduced her to Georgios in 1957. She later married him and they went on to run a successful dress making business together, until retiring in 1991.

She will be sadly missed by her daughter Panayiota, daughter-in-law Georgina, her granddaughters Georgina (and husband Daniel), Nicole, grandson Spike, great grandchildren Luca, and Olive and the rest of the extended family. Stella now joins her beloved son Andreas and husband Georgios,

who sadly pre-deceased her in 2020 and 2022.

“Μay they rest in peace together”.

The funeral will take place at 10.00am on Monday 17th July, at Hendon Crematorium, Holders Hill Rd, London NW7 1NB. No flowers please – there will be a donation box for St. Luke’s hospice on the day of the funeral.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Στέλλα Γεωργίου Παναγή

(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Στέλλας Γεωργίου Παναγή η οποία απεβίωσε την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 89 ετών.

Η Στέλλα γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο, στις 7 Οκτωβρίου 1933. Ήταν το ένα από τα έξι παιδιά της οικογένειας. Το 1951 μετανάστευσε στην Αγγλία, όπου εργάστηκε ως μοδίστρα. Εδώ, συνάντησε τον μελλοντικό της κουνιάδο Δημήτρη, ο οποίος την είχε

γνωρίσει στον μετέπειτα σύζυγό της Γιώργο το 1957. Αργότερα τον παντρεύτηκε και συνέχισαν μαζί μια επιτυχημένη επιχείρηση στον τομέα της ενδυματοβιομηχανίας, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκαν το 1991.

Θα λείψει πολύ στην κόρη της Παναγιώτα, στη νύφη της Γεωργία, στις εγγονές της Νικόλ & Γεωργία (και σύζυγο Ντάνιελ), στον εγγονό της Σπάικ, στα δισέγγονα της Λουκά & Όλιβ, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια. «Έφυγε» για το μεγάλο

ταξίδι στην αιωνιότητα, όπου θα συναντήσει ξανά τον αγαπημένο της γιο Ανδρέα και τον σύζυγό της Γιώργο, οι οποίοι απεβίωσαν το 2020 και το 2022 αντίστοιχα.

«Αιωνία τους η μνήμη»

Η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα 17 Ιουλίου, στις 10πμ, στο Hendon Crematorium, Holders Hill Rd, London NW7 1NB. Αντί για λουλούδια, παράκληση της οικογένειας είναι όπως γίνουν εισφορές κατά τη διάρκεια της τελετής για το St. Luke’s hospice.

Parikiaki extend their condolences to the family