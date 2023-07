† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Stelios Michael

(from Zakaki, Cyprus)

It is with heavy hearts that we announce the passing of our beloved Stelios Michael on Friday 7 July 2023, at the age of 66.

He was a loving husband to his wife Eleni and a devoted father to his daughter Maria. Stelios’ unwavering love and support for his family were a constant source of inspiration to those around him, as he prioritised their happiness and well-being above all else.

Stelios was born in Zakaji to Andreas and Ekaterini Michael and moved to London in 1971. Stelios set up Stevens & Co and diligently served his clients for over 40 years.

Many clients are now decade old friends. To his work, he brought dedication, perseverance and instantaneous responses. If it wasn’t an Arsenal matchday, he could be found responding to emails and needed a constant reminder that Saturday isn’t a working day.

Alongside his beloved wife Eleni and daughter Maria, Stelios leaves behind his son-in-law Georgio, his sisters Anna & Soulla, his in-laws Panayiotis & Maria and God children, nieces, and nephews.

“He will be dearly missed by all those who had the privilege of knowing him. May his memory serve as a reminder of the importance of love, laughter, and family.”

The funeral will be taking place on Wednesday 19 July, at 10am, at the Greek Orthodox Church of the Twelve Apostles, Kentish Ln, Hatfield, AL9 6NG. The burial will take place at 12pm, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ.

In lieu of flowers the family kindly requests that donations are made to

www.justgiving.com/fundraising/steliosmichael

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Στέλιος Μιχαήλ

(από το Ζακάκι Λεμεσού)

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Στέλιου Μιχαήλ, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 66 ετών.

Ήταν ένας στοργικός σύζυγος για την Ελένη και αφοσιωμένος πατέρας για την κόρη του Μαρία. Η αγάπη και η στήριξη του Στέλιου προς την οικογένειά του, αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση, καθότι έδινε προτεραιότητα στην ευτυχία και στην ευημερία των αγαπημένων του.

Ο Στέλιος ήτανε ο γιος του Ανδρέα και της Αικατερίνης Μιχαήλ, και είχε γεννηθεί στο Ζακάκι και μετακόμισε στο Λονδίνο το 1971, όπου ίδρυσε την εταιρεία Stevens & Co στο Wood Green.

Για περισσότερο απο 40 χρόνια εξυπηρετούσε με ευχαρίστηση τους πελάτες του, με πολλούς απο αυτούς να διατηρεί και μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας. Εργαζόταν ανελλειπώς μέχρι και τα Σάββατα για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του, παρόλο που δεν ήταν εργάσιμη μέρα, πράγμα για το οποίο έπρεπε να τον υπενθυμίζουμε συνεχώς, αλλιώς θα τον βρίσκαμε στο γραφείο να ασχολείται με emails

πελατών. Μοναδική εξαίρεση, οι μέρες που είχε αγώνα η

αγαπημένη του ομάδα, Arsenal.

Μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ελένη και την κόρη του Μαρία, ο Στέλιος καταλείπει και τον γαμπρό του Γεώργιο, τις αδερφές του Άννα & Σούλλα, τα πεθερικά του Παναγιώτη & Μαρία, βαφτιστήρια, ξαδέλφια και ανιψιούς.

«Θα λείψει πολύ σε όλους εκείνους που είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν. Η μνήμη του, θα είναι για μας σύμβολο οικογενειακής αγάπης, χαράς και ευτυχίας».

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου στις 10π.μ από την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Ln, Hatfield, AL9 6NG. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ, στις 12 το μεσημέρι.

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνουν εισφορές στο www.justgiving.com/fundraising/steliosmichael

