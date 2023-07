Petros Demetriou Kiouzeli

(from Voni, Cyprus)

09/06/1931-29/06/2023

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Petro Demetriou Kiouzeli, who passed away on 29th June 2023, at the age of 92.

Petros was born in Voni, near Kythrea on 9th June 1931 and came to London in 1960. He married Theano in 1964 and they raised a family of four boys in London.

He was a builder by trade and a skilled plasterer.

He was a committed and loving husband, father, grandfather, great grandfather and uncle of many nieces and nephews. He leaves an irreplaceable space among his immediate family, relatives and friends.

Petros leaves Theano, his wife of 59 years, four sons Chris, Jim, Rick and Mario, daughters in law Julie, Maria and Stella, six grandchildren and a great grandson. He is the youngest and last of seven children. The end of an era.

His funeral will take place on 12th July 2023 at 10am at St Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity Road, Wood Green, followed by the burial at New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

The wake will be at the hall, next to St Mary’s Greek Orthodox Church.

Floral tributes are welcome. There will also be a donation box in aid of Cancer Research and Alzheimer’s.

Πέτρος Δημητρίου Κιουζέλη

(από τη Βώνη, Λευκωσία, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Πέτρου Δημητρίου Κιουζέλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 29 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 92 ετών.

Ο Πέτρος είχε γεννηθεί στη Βώνη, κοντά στην Κυθρέα, στις 9 Ιουνίου 1931. Ήταν το μικρότερο και τελευταίο από τα επτά παιδιά της οικογένειάς του. Το 1960 μετανάστευσε στο Λονδίνο, όπου το 1964 παντρεύτηκε τη Θεανώ και μαζί μεγάλωσαν μια οικογένεια τεσσάρων αγοριών.

Ως οικοδόμος, έγινε γνωστός στην παροικία μας για τον επαγγελματισμό του και για το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικός τεχνίτης.

Ήταν αφοσιωμένος και στοργικός σύζυγος, πατέρας, παππούς, προπάππους και θείος. Το κενό που αφήνει, είναι δυσαναπλήρωτο για την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Καταλείπει την επί 59 χρόνια σύζυγό του Θεανώ, τους τέσσερις γιους του Χρίστο, Δημήτρη, Rick & Μάριο, τις νύφες της Τζούλι, Μαρία & Στέλλα, έξι εγγόνια και ένα δισέγγονο.

«Για μας, ο θάνατός του, αποτελεί τέλος εποχής…»

Η κηδεία του θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2023 στις 10 π.μ. από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, Trinity Road, N22 8LB και θα ακολουθήσει η ταφή στο New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα δίπλα από την εκκλησία.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Θα μπορούν επίσης να γίνουν εισφορές για την ενίσχυση του Cancer Research and Alzheimer’s, στη διάρκεια της κηδείας.

