† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Irini (Sotiri) Tsiakli

(from Ayios Amvrosios, Kyrenia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our mother, Irini Sotiri Tsiakli, on Saturday 8th July 2023, at the age of 94. She died peacefully in her home surrounded by her family.

She is survived by her five daughters Paraskevi, Eleni, Androulla, Maria & Christalla and son-in-laws, grandchildren and great grandchildren.

Irini was an indomitable wife, mother and grandmother.

Her strength, wisdom and love for her family were immeasurable. She will be deeply missed but her teachings and life will guide and inspire her beloved family and all who have experienced her warmth and care.

“Our one consolation is that she is now with our beloved father Sotiris.”

The funeral service will be held on Monday 24th July, at St John the Baptist, Greek Orthodox Church, Wightman Road, N8 OLY, at 12:30p.m. This will be followed by the burial at Southgate Cemetery, Brunswick Road N11 1JJ, at 2.30p.m.

Donations can be made to the British Heart Foundation: www.bhf.org.uk

On behalf of the whole family, we thank you for your prayers and condolences.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ειρήνη (Σωτήρη) Τσιακλή

(από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της μητέρας μας, Ειρήνης Σωτήρη Τσιακλή, η οποία απεβίωσε στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 94 ετών.

Καταλείπει τις πέντε κόρες της Παρασκευή, Ελένη, Ανδρούλλα, Μαρία και Χρυστάλλα, τους γαμπρούς της, εγγόνια και δισέγγονα.

Η Ειρήνη ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά.

Η δύναμη, η σοφία και η αγάπη για την οικογένειά της ήταν ανυπέρβλητη. Θα μας λείψει πολύ, αλλά οι διδασκαλίες και η πορεία της ζωής της θα καθοδηγήσουν και θα εμπνεύσουν την αγαπημένη της οικογένεια και όλους όσους έχουν βιώσει τη φιλοξενία και τη φροντίδα της.

«Το μόνο που μας παρηγορεί είναι ότι τώρα βρίσκεται με τον αγαπημένο μας πατέρα Σωτήρη».

Η κηδεία της, θα τελεστεί από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road N8 OLY, την Δευτέρα 24 Ιουλίου στις 12:30μ.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Rd N11 1JJ, στις 2.30μ.μ.

Να γίνονται εισφορές στο British Heart Foundation: www.bhf.org.uk

Εκ μέρους όλης της οικογένειας σας ευχαριστούμε για τις προσευχές και τα συλλυπητήρια σας

Parikiaki extends their condolences to the family