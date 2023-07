Ipheyenia Achillea

(from Vathylakas, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved mother, grandmother and great grandmother Ipheyenia Achillea, who passed away peacefully, on Tuesday 20th June, at the age of 84.

Born in Vathylakas on the 22nd of January 1939, she spent most of her life in London and was also known by Fiyenou and Helen.

Sadly, leaving behind her children Bambo & Maria, her niece Androulla,

6 grandchildren and 6 great grandchildren.

“She was everyones “Yiayia”. Cared for and loved by everyone.”

The funeral service will be held on Monday 10th July, 12:00 pm, at the Greek Orthodox Church of St. Barnabas, Finsbury Road, London, N22 8PA, followed by the burial which will be located at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ.

A wake will be held after the burial at the Greek Orthodox Church of St. Barnabas.

“Rest in peace Mum and Yiayia”.

Ιφιγένεια Αχιλλέα

(από το Βαθύλακα, Κύπρος)

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας

μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Ιφιγένειας Αχιλλέα, η οποία «έφυγε» από τη ζωή, την Τρίτη 20 Ιουνίου, σε ηλικία 84 ετών.

Η Ιφιγένεια, η οποία ήταν γνωστή στην παροικία μας και ως Φιγενού ή και Ελένη, είχε γεννηθεί στον Βαθύλακα Αμμοχώστου, στις 22 Ιανουαρίου 1939.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, το πέρασε στο Λονδίνο.

Καταλείπει τα παιδιά της Πάμπο & Μαρία, την αδελφότεκνη της Αντορούλλα,

6 εγγόνια και 6 δισέγγονα.

«Ήταν η ‘γιαγιά’ όλων μας. Και όλοι την φρόντιζαν και την αγαπούσαν,

όπως ακριβώς τους είχε φροντίσει κι αγαπήσει όλους.»

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Λονδίνο, N22 8PA.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, Λονδίνο, N11 1JJ. Μετά την ταφή θα δοθεί η παρηγοριά στην

αίθουσα εκδηλώσεων του Αποστόλου Βαρνάβα.

«Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά».

