† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Georgios Panayi

(George the builder)

(from Mousoulita, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved husband, father and grandfather Georgios Panayi who passed away on Saturday 1st July 2023, at the age of 84.

“He will be deeply missed as he was loved by all who knew him”.

Georgios leaves behind his wife, Maroulla Panayi (Livadioti) from Eptakomi, his children, Paraskevi, Theodora, Panayiotis, his son-in-law Sotiris, his grandchildren George, Michael, Marios and Georgio, along with many dear friends and relatives.

The funeral will take place on Friday 21st July at the Greek Orthodox church of Saints Raphael, Nicolas and Irene, Hertford Road, EN3 5AL, at 12:00pm, followed by the burial at Hertford Road Cemetery Chapel, Hertford Road, Enfield, EN3 5JE, at 1:00pm. After the burial, a wake will take place at th church. The family wishes that instead of floral contributions, donations be made to the North Middlesex Hospital Charity, a donation box will be available in the church on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Γεώργιος Παναγή

(Γιώργος ο χτίστης)

(από την Μουσουλίτα Αμμοχώστου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Γεώργιου Παναγή που «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 84 ετών.

«Θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν, καθώς είχε αγαπηθεί».

Ο Γεώργιος καταλείπει τη σύζυγό του Μαρούλλα Παναγή (Λειβαδιώτη) από την Επτακώμη, τα παιδιά του, Παρασκευή, Θεοδώρα & Παναγιώτη, τον γαμπρό του Σωτήρη, τα εγγόνια του Γιώργο, Μιχαήλ, Μάριο και Georgio, καθώς και πολλούς αγαπημένους συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του, θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιουλίου, από τον ιερό ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικόλα και Ειρήνης, Hertford Road, EN3 5AL, στις 12:00 το μεσημέρι, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Hertford Road, Enfield, EN3 5JE στη 1:00 μ.μ. Μετά την ταφή, θα δοθεί η παρηγοριά στην εκκλησία. Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλουδιών, να γίνονται εισφορές για το North Middlesex Hospital Charity, την ημέρα της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to the family