Erotokritos (Rodis) Christou

(from Vadili, Cyprus)

It is with a heavy heart and great sadness that we announce the death of our beloved Rodis,

who died on Friday 30 June 2023, aged 80.

Rodis was born in Vadili, Cyprus, he was an exceptional, kind hearted man who touched the hearts of many.

He volunteered at St Barnabas Church every Sunday as a Church Warden and was known to many for his kindness and his dedication to helping others.

He was a loving husband, devoted father and grandfather.

He leaves behind his devoted wife Androulla, two daughters, a son, two son-in-laws and five beloved grand children.

“We wish you farewell in your journey to eternity. You will never be forgotten, Rest In Peace.”

His funeral will be taking place on Friday 14 July 2023 at 10am at The Greek Orthodox Church of St. Barnabas, Finsbury Road, N22 8PA. Following the church service Rodis will be laid to rest at 12pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road,

London, N11 1JJ where the wake will also be held.

A donation box will be available at the church to raise money for St Barnabas Greek Orthodox Church.

Ερωτόκριτος (Ρωτής) Χρήστου

(από Βατιλή, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Ρωτή, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 80 ετών.

Ο Ρωτής, γεννήθηκε στη Βατυλή της κατεχόμενης σήμερα Αμμοχώστου. Για την οικογένειά του, ήταν στοργικός σύζυγος και αφοσιωμένος πατέρας και παππούς. Για την παροικία μας, ήταν ένας εξαιρετικός και καλόκαρδος άνθρωπος που άγγιξε τις καρδιές πολλών. Προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του ως Επίτροπος στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα και ήταν γνωστός για την καλοσύνη του, αλλά και την αφοσίωσή του στο να βοηθάει κόσμο.

Καταλείπει την σύζυγο του Ανδρούλλα, δύο κόρες, έναν γιο, δύο γαμπρούς και τα πέντε εγγόνια του που αγαπούσε πολύ.

«Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη.»

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, στις 10 π.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα,

Finsbury Road, N22 8PA. Η ταφή θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, όπου θα δοθεί και η παρηγοριά.

Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών στην εκκλησία και τα έσοδα θα δοθούν στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα.

Parikiaki extend their condolences to the family