We sadly announce that Eleni Loizou from Gourri has passed away at the age of 69 on Friday 30th June 2023 she leaves behind her husband Louka daughters Mary and Natasa son in law Michael two granddaughters Cloe and Elena and sister Doxa.

Her funeral will be Tuesday 18th July 2023 at St John the Baptist, Hornsey/Haringey, Wightman Rd, London N8 0LY The funeral will follow at Cheshunt, 136 Cromwell Ave, EN7 5DW at 12.00pm

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη Λοΐζου

(από το Γούρρι, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Ελένης Λοΐζου, η οποία απεβίωσε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 69 ετών.

Καταλείπει τον σύζυγο της Λουκά, τις κόρες της Μαίρη & Νατάσα, τον γαμπρό της Μιχάλη, τις δύο εγγονές της Χλόη & Έλενα, την αδελφή της Δόξα, ανίψια και πολλούς φίλους.

Ήταν μια απίστευτα ευγενική και ισχυρή προσωπικότητα, η οποία αγαπήθηκε από όλους όσοι την είχαν γνωρίσει.

«Θα μας λείψεις πολύ αλλά θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας»

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 18 Ιουλίου στις 10πμ, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey/Haringey, Wightman Rd, London N8 0LY. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Cheshunt, 136 Cromwell Ave, EN7 5DW στις 12 το μεσημέρι. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG, έως την Δευτέρα 17 Ιουλίου, Μπορούν επίσης να γίνονται εισφορές στη διάρκεια της κηδείας για το Dementia UK.

Parikiaki extend their condolences to the family