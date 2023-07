† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Costas Ctori

(From Skylloura, Cyprus)

We are deeply saddened to announce the death of our beloved Costas Ctori who passed away on Saturday 15th July, aged 86.

Costas was the loving husband of Elli, devoted father of his children Chris, Peter and Irene (deceased), daughters-in-law Liza & Irene, proud Pappou of four grandchildren Ellie, Joe, Alex & Katerina. Costas moved to London in 1958. He married Elli from Orka, Cyprus in 1963.

They lived happily together in London. Costas was a humble dress maker and an inspiration to all his family and friends.

The funeral will take place on Wednesday 16th August 2023 at The Greek Orthodox Cathedral of the Dormition of the Mother of God, 22 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB at 11am followed by the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP. The wake will be at the hall of The Greek Orthodox Church of St. Barnabas, Finsbury Road, Wood Green London N22 8PA.

If anyone wishes, flowers can be delivered to Demetriou and English (131-133 Myddleton Road, N22 8NG) by 4:00pm Tuesday 15th August.

There will also be a donation box in his memory for both Cancer Research and St Mary’s Church on the day of the service.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κώστας Κτωρή

(από τη Σκυλλούρα, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κώστα Κτωρή που «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο 15 Ιουλίου, σε ηλικία 86 ετών.

Ο Κώστας ήταν στοργικός σύζυγος για την Έλλη, αφοσιωμένος πατέρας για τα παιδιά του Χρήστος, Παναγιώτης & Ειρήνη (απεβίωσε), τις νύφες του Λίζα & Ειρήνη και περήφανος παππούς των τεσσάρων εγγονών του Έλλη, Τζο, Άλεξ & Κατερίνα.

Μετανάστευσε στο Λονδίνο το 1958 και το 1963 παντρεύτηκε την Έλλη, η οποία κατάγεται από το χωριό Όρκα της επαρχίας Κερύνειας. Έζησαν ευτυχισμένοι μαζί στο Λονδίνο. Εργάστηκε για χρόνια στην ενδυματοβιομηχανία ενώ ο χαρακτήρας του ήταν πηγή έμπνευσης για την οικογένεια και τους φίλους του.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023 από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, WoodGreen, 22 Trinity Road, London N22 8LB, στις 11πμ και η ταφή στο κοιμητήριο Edmonton, Church Street, LondonN9 9HP. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού Αποστόλου Βαρνάβα, Wood Green, Finsbury Rd, London N22 8PA. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών Demetriou & English FuneralDirectors, 131-133 Myddleton Road, N22 8NG, έως τις 4μμ της Τρίτης 15 Αυγούστου. Στη διάρκεια της κηδείας μπορούν να γίνονται εισφορές εις μνήμην του για το Cancer Research UK ή για τον καθεδρικό ναό.

Parikiaki extend their condolences to the family