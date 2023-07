† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Costa Kyriacos

(from Lefkoniko, Cyprus)

It is with heavy hearts that we announce the passing of our beloved Costa Kyriakos on Sunday 16 July 2023, at the age of 71.

He left behind his sister Androulla, brother in law Andreas, sister in law Chrystalla, nieces and nephews Stavroulla, Sofia, Elle, Christopher, Tommy, Fodi, Andrew & Nicholas.

Uncle Costa was the life and soul of our lives, always on hand to help us all.

He became a father figure to his nieces and nephews and remained close to them

until he passed away.

“He will be greatly missed on earth and welcomed with open arms in heaven.”

The funeral will be taking place on Monday 31st July 2023, at 2pm, at the Greek Orthodox Church of Christ the Saviour Bexley, Upper Wickham Lane, Welling, Kent, DA16 3AP. It was Costa’s wish to be cremated. The cremation will follow at Bluebell Crematorium, Old London Rd, Halstead, Sevenoaks TN14 7AE. The family prefers donations rather than flowers to help raise money for a little boy that is in need of a bone marrow transplant. https://gofund.me/ba5598de

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κώστας Κυριάκου

(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κώστα Κυριάκου, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 71 ετών.

Καταλείπει την αδελφή του Ανδρούλλα, τον κουνιάδο του Ανδρέα, την κουνιάδα του Χρυστάλλα, τα ανίψια του Σταυρούλλα, Σοφία, Έλλη, Κρίστοφερ, Τόμι, Φώτη, Ανδρέα & Νικόλαο.

Ο Κώστας ήταν η χαρά και η ψυχή της ζωής μας, πάντα σε ετοιμότητα για να μας

βοηθήσει όλους. Έγινε πατρική φιγούρα για τα ανίψια του και έμεινε κοντά τους

μέχρι και τον θανατό του.

«Θα λείψει πολύ σε όλους μας, αλλά θα τον καλωσορίσουν με ανοιχτές αγκάλες στον ουρανό».

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023, στις 2μ.μ, από τον ιερό ναό Σωτήρος Χριστού, Upper Wickham Lane, Welling, Kent, DA16 3AP.

Ήταν επιθυμία του Κώστα να αποτεφρωθεί. Θα ακολουθήσει η αποτέφρωση στο Κρεματόριο BluebellOld London Rd, Halstead, Sevenoaks TN14 7AE, στις 4:15μ.μ.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί για λουλούδια να γίνουν εισφορές εις μνήμην του, για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας μικρού αγοριού που έχει ανάγκη για μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Για λεπτομέρειες: https://gofund.me/ba5598de

Parikiaki extend their condolences to the family