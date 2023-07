† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Constantinos Piperides

(from Akaki, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved brother and uncle

Constantinos Piperides, who passed away, on Thursday 20 July 2023, aged 70.

He leaves behind his sister in London Joanna, her husband Achilles & nephew- Andreas Evelthon Panayiotis, 3 sisters in Cyprus, Efpraxia, Eleni, Kyriaki and their husbands, Andreas, Mixalis, Evangelos, 2 nephews – Georgos, Mario, and his niece, Maria.

Costas was known for his kind, generous, friendly, character. He was sociable and loved his family, Cyprus and was committed to church and charity helping all around.

There would be a memorial service in London, on Friday 28th July 2023, at 1.00pm, at the Greek Orthodox Cathedral of the Dormition of the Mother of God, Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB, followed by the wake at the church hall. The burial will take place in Akaki, Cyprus.

There will be a donation box at the church for the Archdiocese School of Byzantine Music.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κωνσταντίνος Πιπερίδης

(από το Ακάκι, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και θείου Κωνσταντίνου Πιπερίδη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή, την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 70 ετών.

Στο Λονδίνο καταλείπει την αδερφή του Ιωάννα με τον σύζυγο της Αχιλλέα και τον ανιψιό του Ανδρέα Ευέλθων Παναγιώτη, ενώ στην Κύπρο καταλείπει τις τρεις αδερφές του Ευπραξία, Ελένη & Κυριακή με τους συζύγους τους Ανδρέα, Μιχάλη & Ευάγγελο,

και τα τρία ανίψια του Γιώργο, Μάριο & Μαρία.

Ο Κώστας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην παροικία μας και διακρινόταν για τον ευγενικό, γενναιόδωρο και φιλικό του χαρακτήρα. Ήταν κοινωνικός και αγαπούσε πολύ την οικογένειά του, καθώς και την πατρίδα του Κύπρο.

Επίσης, ήταν αφοσιωμένος στην Εκκλησία, ενώ ξεχώριζε για τη φιλανθρωπική του δράση και για το γεγονός ότι ήταν πάντοτε έτοιμος να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του.

Η παροικία θα του απευθύνει το ‘στερνό αντίο’ με τρισάγιο που θα τελεστεί στο Λονδίνο και τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB, την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, στη 1μμ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα

εκδηλώσεων του ναού.

Η κηδεία και η ταφή θα γίνουν στην Κύπρο και τη γενέτειρά του, Ακάκι Λευκωσίας.

Για όσους επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμην του στη διάρκεια της κηδείας για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων.

