† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christos (Takis) Socratous

(from Phini, Limassol, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather and great-grandfather Christos Socratous who passed away on Monday 10th July 2023, at the age of 86.

He leaves behind his wife, Martha, his two children Marios (wife Connie) and Androulla (husband Ioannis), his five grandchildren, Lulu, Georgina (husband Peter), Christina (husband Matthew), Andreas & Maria, his 3 great-grandchildren, relatives and dear friends.

Christos was very well known in the North London community from the restaurant he used to own, ‘Dirlandas’ based in Holloway.

His funeral will take place on Thursday 27th July 2023, at 12.30pm at the Greek Orthodox Church of St Demetrius, Logan Rd, London N9 0LP followed by burial at Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HP at 2pm.

A wake will be held after the burial at the St Demetrius Hall.

Flowers are welcome, but the family would prefer a donation to the Epilepsy Charity. There will be a box available on the day.

“He will be greatly missed by all his family and everyone who knew him, but he will live in our hearts forever”.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χρήστος (Tάκης) Σωκράτους

(από το Φοινί Λεμεσού, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Χρήστου Σωκράτους,ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 86 ετών.

Καταλείπει τη σύζυγο του Μάρθα, τα δύο του παιδιά Μάριο (με τη σύζυγο του Κόνι) και Ανδρούλλα (με τον σύζυγο της Ιωάννη), τα πέντε του εγγόνια: Λούλου, Τζωρτζίνα (με τον σύζυγο της Πέτρο), Χριστίνα (με τον σύζυγο της Ματθαίο), Ανδρέα & Μαρία, τα 3 δισέγγονά του, πολλούς συγγενείς και φίλους.

Ο Χρήστος ήταν πολύ γνωστός στην κοινότητα του Βόρειου Λονδίνου, αφού για χρόνια διατηρούσε το γνωστό εστιατόριο «Dirlandas» με έδρα το Holloway.

Η κηδεία του, θα γίνει την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Logan Road, London, N9 0LP στις 12:30μ.μ και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP, στις 2μ.μ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Δημητρίου. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά η οικογένεια θα προτιμούσε να γίνουν εισφορές στη διάρκεια της κηδείας, για το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Epilepsy».

«Θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένειά του και σε όλους όσοι τον γνώρισαν, αλλά θα ζει για πάντα στις καρδιές μας.»

Parikiaki extend their condolences to the family