Death Announcement

Christalleni Korkou

(From Rizokarpasso)

25/06/1930 – 11/06/2023

Christalleni Korkou, wife of Stavros Aresti Korkou, daughter of Vasilis and Maria Vasiliou,

mother of Aristos, Vasos and Maria Korkou and grandmother of Louis and Harry Korkou, sadly passed away in Enfield on Sunday 11th June 2023, aged 92.

Christalleni also leaves behind her daughter-in-law Catherine.

Christalleni was a devoted, loving wife, mother and grandmother to her husband, children, grandsons and to all her family.

Christalleni will be sadly missed by her family and close relatives, but will always remain in our hearts.

Born in Rizokarpasso, Cyprus, Christalleni immigrated to London, England when she was 24 years old and worked as a seamstress until she retired.

Christalleni and her family moved from Holloway to Cockfosters in August 1981. Sadly in 2012, Christalleni was diagnosed with Alzheimer’s.

The funeral will be held in London on Friday 14th July 2023 at 11.00am at Apostolos Andreas Cathedral in Kentish Town Road, London NW1 9QA, then at 1.00pm at the St Pancras Cemetery , High Road, East Finchley, London N2 9AG. The reception will take place at 2.30pm at St Katherine’s Church, Friern Barnet Lane, London N20 0NL.

Flowers would be greatly appreciated.

Telephone: 07979 903085

Χρυσταλλένη Κόρκου

(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

Η Χρυσταλλένη Κόρκου, σύζυγος του Σταύρου Αρέστη Κόρκου, κόρη του Βασίλη & της Μαρίας Βασιλείου, μητέρα των Άριστου, Βάσου & Μαρίας Κόρκου, πεθερά της Κατερίνας και γιαγιά των Λούη & Χάρη Κόρκου, απεβίωσε στο Ένφιλντ, πλήρης ημερών, την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 92 ετών.

Η Χρυσταλλένη ήταν αφοσιωμένη σύζυγος, στοργική μητέρα και γιαγιά για τα παιδιά και τα εγγόνια της και θα λείψει πολύ από ολόκληρη την οικογένειά της.

«Η απουσία σου είναι ήδη αισθητή και το κενό που αφήνεις δυσαναπλήρωτο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα»

Γεννημένη στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου, η Χρυσταλλένη μετανάστευσε όταν ήταν 24 ετών στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως μοδίστρα μέχρι και τη σύνταξή της.

Το Αύγουστο του 1981 είχε μετακομίσει οικογενειακώς από το Holloway στο Cockfosters. Δυστυχώς, το 2012 διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, στις 11πμ από τον καθεδρικό ναό Αποστόλου Ανδρέα, Kentish Town Road, London NW1 9QA. Η ταφή θα γίνει στη 1μ.μ στο κοιμητήριο St Pancras, High Road, East Finchley, London N2 9AG. Η παρηγοριά θα δοθεί στις 2:30μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.

Τηλέφωνο: 07979 903085

Parikiaki extend their condolences to the family