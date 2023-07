Amphitriti (Afendra) Eleftheriou

(from Limassol)

We are sad to announce the death of our beloved aunt and Godmother, Afendra Eleftheriou, on 25th June 2023, at the age of 94.

Born in Limassol, Afendra had a career as a teacher and school inspector in Cyprus. She moved to London in the late 1970s where in addition to teaching she was a passionate public health advocate. Afendra raised health awareness and organised clinic visits for women, while working at the Greek Cypriot Women’s Organisation, North London. She also organised memorable educational social trips which brought the community together.

Her impact and influence in the community were far and wide and she touched the lives of many for the better. Her funeral will take place in Cyprus.

Donations to her memory to the Greek Orthodox Church of St John the Baptist, Wightman Road, Haringey, London, N8 0LY.

Nephew and family: Andy and Oxana Eleftheriou

Grandchildren: Constantinos, Antonio and Daniella Eleftheriou

Goddaughter and family: Marilena, John and Leonidas Hadjinicolaou

Αμφιτρίτη (Αφένδρα) Ελευθερίου

(από τη Λεμεσό, Κύπρος)

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας θείας και Νονάς, Αφένδρας Ελευθερίου, η οποία απεβίωσε στις 25 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 94 ετών.

Γεννημένη στη Λεμεσό, διακρίθηκε σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο ως δασκάλα και στη συνέχεια ως σχολική επιθεωρήτρια. Μετακόμισε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Εκτός από αφοσιωμένη εκπαιδευτικός, ήταν θερμή υπέρμαχος των προσπαθειών βελτίωσης της Δημόσιας Υγείας για τις γυναίκες.

Η Aφένδρα, συνέβαλε με τη δράση και το έργο της μέσα από την Ελληνοκυπριακή Οργάνωση Γυναικών στο Βόρειο Λονδίνο, όπου εργαζόταν, στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε σημαντικά θέματα υγείας για τις γυναίκες. Επίσης, διοργάνωσε αξέχαστα εκπαιδευτικά και κοινωνικά ταξίδια που είχαν φέρει πολλές φορές κοντά την κυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η προσφορά και η επιρροή της στην παροικία μας, ήταν πολύ μεγάλες, αφού άλλαξαν τις ζωές πολλών συνανθρώπων μας προς το καλύτερο. Η κηδεία της θα γίνει στην Κύπρο.

Εισφορές εις μνήμην της, μπορούν να γίνουν για τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή, Wightman Road, Haringey, London N8 0LY.

Ανιψιός και οικογένεια: Άντης και Οξάνα Ελευθερίου

Εγγόνια: Κωνσταντίνος, Αντώνιος και Ντανιέλα Ελευθερίου

Βαφτιστήρα και οικογένεια: Μαριλένα, Ιωάννης και Λεωνίδας Χατζηνικολάου

