† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Kalliopi Georgiou

(from Chios, Greece)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Kalliopi Georgiou on Wednesday 28th June 2023, at the age of 87. Kalliopi was born in Chios, Greece on 29th October 1935. She came to the U.K in 1960, married to Kleanthis in 1961, but when he passed she moved to Germasogia, Limassol, in 1999.

She left behind her son and daughter George & Sophia and 5 grand children.

Loved by all who met her. Kalliopi now joins her beloved husband Kleanthis, who sadly predeceased on August 1996.

“Μay they rest in peace together”.

The funeral will take place on Tuesday 18th July, at St. Demetrius Church, Logan Rd, Edmonton, N9 0LP, at 12.30pm, followed by the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP, at 2:00pm.

The family wishes that instead of floral contributions, donations be made at the church.

A donation box will be available on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Καλλιόπη Γεωργίου

(από την Χίο, Ελλάδα)

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Καλλιόπης Γεωργίου την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 87 ετών.

Η Καλλιόπη γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Οκτωβρίου 1935. Ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1960, παντρεύτηκε τον Κλεάνθη το 1961, αλλά όταν εκείνος απεβίωσε μετακόμισε στο Γερμασόγεια, Λεμεσού, το 1999.

Καταλείπει τον γιο και την κόρη της Γιώργο & Σοφία καθώς και 5 εγγόνια.

Αγαπημένη από όλους όσοι τη γνώρισαν.

Η Καλλιόπη τώρα ενώνεται με τον αγαπημένο της σύζυγο Κλεάνθη, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε τον Αύγουστο του 1996.

«Ας αναπαυθούν εν ειρήνη μαζί».

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 18 Ιουλίου, από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Logan Road, Λονδίνο, N9 0LP στις 12:30μμ και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP, στις 2μμ.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί για λουλούδια να γίνουν εισφορές στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to the family