DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Mary Zacharia Koulla

(From Yerani, Karpasia, Cyprus)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the loss of our beloved mother, grandmother and sister Mary Zacharias Koulla, who passed away on Thursday 22nd June 2023, aged 80 years old.

She leaves behind her two children Andreas and Constantina, her daughter-in-law Roulla, her grandchildren Zach, Giorgio and Zoe and her brothers Panagiotis, Savvas, Andrew and George. She came to England in 1953, later marrying Zacharias Koulla from Rizokarpaso.

There will be a memorial service at St Mary’s Church, Wood Green, on Tuesday, 11th July, 2023 at 2 p.m. Instead of flowers, we kindly ask everyone who can to make a small donation in Mary’s memory for Diabetes UK and Kidney Research UK organisations – there will be a collection box at the church. The wake will take place after the service at St. Mary’s church hall.

The burial will take place on Saturday, 15th July 2023 at the Church of Agios Georgios, Larnaca, Cyprus.

+ AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Μαιρη Ζαχαρια Κουλλα

(από το Γεράνι Καρπασίας, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Μαίρης Ζαχαρία Κουλλά, η οποία απεβίωσε την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 80 ετών.

Καταλείπει τα παιδιά της Ανδρέα και Κωνσταντίνα, τη νύφη της Ρούλλα, τα εγγόνια της Ζαχαρία, Γιώργο και Ζωή, τα αδέλφια της Παναγιώτη, Σάββα, Ανδρέα και Γιώργο. Η Μαίρη ήρθε στην Αγγλία στην Αγγλία το 1953.

Παντρεύτηκε τον Ζαχαρία Κουλλά από το Ριζοκάρπασο. Ως άνθρωπος, έχαιρε εκτίμησης από όλους όσοι την είχαν γνωρίσει.

Στο Λονδίνο, θα απευθύνουμε το τελευταίο αντίο στην Μαίρη με τρισάγιο που θα ψαλεί στον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green), Trinity Road, London N22 8LB, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, στις 2.00 μ.μ.

Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές για το Diabetes UK και Kidney Research UK, κατά τη διάρκεια της τελετής.

Θα ακολουθήσει η παρηγοριά, στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας. Η σορός της Μαίρης θα μεταφερθεί στην Κύπρο για την κηδεία, η οποία θα τελεστεί από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, -το Σάββατο, 15 Ιουλίου 2023.

Parikiaki extend their condolences to the family