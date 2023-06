† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Stella Panayi

(From Lefkoniko, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved Mother and ‘Yiayia’, Stella Panayi who passed away peacefully on Thursday 8th June at the age of 88.

Born Stavroulla Kazamia, in Lefkoniko on 14th of September 1934, she spent most of her life in London.

Stella leaves behind her children Paul and Katina, grandchildren, family and friends.

“Stella was loved and respected by all and she will be deeply missed.”

The funeral will take place on Monday 3rd July 2023, at St. Demetrius Greek Orthodox Church, Logan Road, London N9 0LP, at 12pm, followed by a burial at Forest Park Cemetery, Hainault IG6 3HP at 2:15pm. The wake will follow at Chigwell Hall, High Road, Chigwell, IG7 6BD.

The family kindly ask, instead of flowers, donations be to a fundraiser in connection

with the Cypriot Community Centre. A donation box will be available on the day.

“Rest in peace and may your memory be eternal, our beloved mother and grandmother.

For any further details please call 07903 816185.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Στέλλα Παναγή

(από το Λευκόνικο, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και γιάγιας, Στέλλας Παναγή, η οποία έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 8 Ιουνίου, σε ηλικία 88 ετών.

Η Σταυρούλλα, του γένους Καζαμία από το Λευκόνοικο, γεννήθηκε στο κατεχόμενο σήμερα χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου στις 14 Σεπτεμβρίου 1934, όμως έζησε

το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Λονδίνο.

Καταλείπει, τα παιδιά της Παύλο και Κατίνα, εγγόνια, πολλούς συγγενείς και φίλους.

«Η Στέλλα ήταν αγαπητή και σεβαστή από όλους όσοι την γνώριζαν και θα μας λείψει πολύ.»

Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023, από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, Logan Road, London N9 0LP, στις 12 το μεσημέρι, και θα ακολουθήσει η ταφή στο Forest Park Cemetery, Hainault IG6 3HP στις 2:15μ.μ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Chigwell Hall, High Road, Chigwell, IG7 6BD.

Αντί λουλουδιών, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνουν εισφορές για το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στη διάρκεια της κηδείας.

«Αναπαύσου εν ειρήνη. Θα μας λείψεις πολύ. Αιωνία σου η μνήμη»

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 07903 816185.

Parikiaki extend their condolences to the family