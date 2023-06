† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Paraskevas Antoniou Paraskeva

(from Lefkoniko, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved dad, husband and grandfather Paraskevas Antoniou Paraskeva. He passed away on Sunday 4th June 2023, aged 82.

He leaves behind his wife, Flora, his children Angela, Roulla and Tony, his grandchildren Stella-Marie, Stephanie, Philip and Antonaki, his son-in-law Mario, his brother Andriki and his sister Ritou.

The service will be on Tuesday 20th June at 12.30pm, at St Andrew’s Greek Orthodox Cathedral, Kentish Town Road, London NW1 9QA, followed by the burial at 2.30pm, New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. The wake will be held after the burial at 163 Prince George Avenue, N14 4TD.

Flowers are welcome but the family would prefer a donation to Barnet Hospital. There will be a donation box on the day. Donations can also be made via this link:

https://www.justgiving.com/page/roulla-paraskeva-1686565922163

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Παρασκευάς Αντωνίου Παρασκευά

(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας πατέρα,συζύγου και παππού, Παρασκευά Αντωνίου Παρασκευά, που απεβίωσε την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 82 ετών.

Καταλείπει τη σύζυγό του Φλώρα, τα παιδιά του Άντζελα, Ρούλλα & Τόνι, τα εγγόνια του Στέλλα-Μαρί, Στέφανη, Φίλιππο & Αντωνάκη, το γαμπρό του Μάριο, τον αδελφό του Αντρικκή και την αδερφή του Ριτού.

Η κηδεία του, θα τελεστεί την Τρίτη 20 Ιουνίου στις 12.30μμ, από τον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Ανδρέα, Kentish Town Road, London NW1 9QA. Θα ακολουθήσει η ταφή στις 2.30μμ στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά η οικογένεια θα προτιμούσε να γίνουν εισφορές στο BarnetHospital. Θα υπάρχει κουτί εισφορών την ημέρα της κηδείας. Εισφορές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:

https://www.justgiving.com/page/roulla-paraskeva-1686565922163

Parikiaki extends their condolences to the family