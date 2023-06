† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Panayiotis Kyriacou

(from Limassol, Cyprus)

In loving memory to the wonderful husband, father, and grandfather Panagiotis Kyriacou of Burgoyne Road, Haringey, who we loved and adored. He passed away peacefully, on the 23rd of May 2023, aged 87.

Born on 10th August 1931 in Limassol, Cyprus he is being returned to homeland for burial.

We will have a service for him at St John the Baptist, Wightman Rd, N8 0LY at 10am, on Saturday 17th June.

“Rest in peace, we will never forget you. May your memory be eternal our beloved husband, father and grandfather”.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Παναγιώτης Κυριάκου

(από την Λεμεσό, Κύπρος)

Εις μνήμη του υπέροχου συζύγου, πατέρα και παππού μας Παναγιώτη Κυριάκου, της οδού Burgoyne Road στο Haringey, τον οποίο αγαπήσαμε και λατρέψαμε…

Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Παναγιώτης έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, στις 23 Μαΐου 2023, σε ηλικία 87 ετών.

Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1931 στη Λεμεσό της Κύπρου, η οποία θα είναι και ο τόπος της τελευταίας του κατοικίας.

Θα πραγματοποιηθεί λειτουργία από τον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, N8 0LY στις 10πμ, το Σάββατο 17 Ιουνίου.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου αγαπημένε μας σύζυγε, πατέρα και παππού».

Parikiaki extend their condolences to the family