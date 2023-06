† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Panayiota Charalambous

(from Kontemeno, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, mother, grandmother and sister Panagiota Charalambous, who passed away on Saturday10th June 2023, aged 73.

She leaves behind, her beloved husband Andreas, sons Michael, John and Bambos, daughters-in-law Serah and Tricia, 4 grandchildren and 2 great-grandchildren, her siblings, and many relatives and friends.

Her funeral will be held in Cyprus from the church of St. Kosmas the Aetolian in Limassol. On Saturday, June 24 between 10:30 and 11:30, a “Trisagio” will be held at Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Παναγιώτα Χαραλάμπους

(από τον Κοντεμένο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας γιαγιάς και αδελφής Παναγιώτας Χαραλάμπους, η οποία απεβίωσε το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 73 ετών.

Καταλείπει τον αγαπημένο της σύζυγο Ανδρέα, τους γιούς της Michael, John & Bambo, τις νύφες της Serah & Tricia, 4 εγγόνια, 2 δισέγγονα, τα αδέλφια της, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η Παναγιώτα ήταν στοργική, ευγενική, έχαιρε αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού από όλους όσοι την γνώρισαν.

Λόγω του ότι η κηδεία της θα τελεστεί στη Λεμεσό από τον ιερό ναό Κοσμά του Αιτωλού, συγγενείς και φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να πουν το στερνό αντίο στην Παναγιώτα, το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023, μεταξύ 10:30πμ και 11:30πμ στο τρισάγιο που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd, Wood Green, London N22 8NG.

Parikiaki extend their condolences to the family