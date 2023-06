† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Michael Hambi (Michellis)

(from Kaimakli, Nicosia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved dad and bapou Michael (Michellis) Hambi, age 91, passed away in the early hours of Wednesday 31st May surrounded by family.

Michellis leaves behind a legacy of 8 children: Maria, Michael, Androulla, Natalie, Michaela, Matthew, Paul & Natasha, 17 grandchildren: Natasha, Miles, Mitchell, Tom, Kristopher, Amy, Eleanor, Yasmin, Hannah, Jacob, Alex, George, Zhené, Ciaran, Evan, Jada & Nylah and 3 great-grandchildren: Archer, Leo & Rosie.

“He is and will forever be so very missed!”

The funeral will be held on Friday 30th June at 12:30pm at the Greek Orthodox Church, St. John the Baptist, Wightman Road, N8 0LY followed by the burial at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1JJ at 2:30pm. Should you wish to send flowers please send to Demetriou and English, 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG by 9:30am on Friday 30th June. Alternatively, there will be a donation box at the church. Donations will be split between Kidney Research UK and the Cypriot Community Centre to help in raising funds for a much needed new mini bus.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Μιχάλης Χαμπή (Μισιελλής)

(από το Καϊμακλί, Λευκωσία, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα και παππού

Μιχάλη (Μισιελλή) Χαμπή, σε ηλικία 91ος ετών. Απεβίωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης 31 Μαΐου 2023, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Καταλείπει τα οκτώ παιδιά του: Μαρία, Μιχάλη, Ανδρούλλα, Νάταλη, Μιχαέλα, Ματθαίο, Παύλο & Νατάσα, τα 17 του εγγόνια: Νατάσα, Μάιλς, Μίτσελ, Τομ, Κρίστοφερ, Έιμι, Ελεανόρ, Yasmin, Hannah, Ιάκωβο, Άλεξ, Γιώργο, Zhené, Κιάραν, Έβαν, Jada & Nylah, και τα 3 του δισέγγονα Archer, Λεο και Ρόζι. Όπως έλεγε ο ίδιος, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά του, είναι η «κληρονομία» που αφήνει και για την οποία ήταν πάντοτε ιδιαίτερα υπερήφανος.

«Η απουσία σου είναι και θα είναι για πάντα αισθητή»

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 12:30 από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY και θα ακολουθήσει η ταφή στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ στις 2:30μμ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν λουλούδια στο Demetriou and English 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG έως τις 9:30πμ της Παρασκευής 30 Ιουνίου, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν κάνουν εισφορές στη διάρκεια της κηδείας για το Kidney Research UK, καθώς και για την αγορά μικρού λεωφορείου που χρειάζεται το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο.

Parikiaki extends their condolences to the family