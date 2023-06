† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Fotos Ioannou

(from Akanthous, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Fotos Ioannou, on Wednesday 17th May 2023, at the age of 85.

He leaves behind his daughters Dora, Angela and Maria, 4 grandchildren, 4 great grandchildren and many friends and relatives.

Fotos was a caring and loving husband, father and grandfather. He will be deeply missed by everyone who was lucky enough to have known him.

Now he will find his beloved Eleni (died on 21 November 2016) which he missed so much and wanted to be with her.

“May your soul now be at Peace”

The funeral took place on 19th May 2023, at St. Panteleimon church, Meneou and the burial on St. George Cemetery, in Larnaca.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Φώτος Ιωάννου

(από την Ακανθού, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Φώτου Ιωάννου, που απεβίωσε την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, σε ηλικία 85 ετών.

Αφήνει τις κόρες του Δώρα, Αγγέλα και Μαρία, 4 εγγόνια, 4 δισέγγονα και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Ο Φώτος ήταν στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς και θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Πάει να βρει στην αιωνιότητα την αγαπημένη του Ελένη (απεβίωσε στις 21 Νοεμβρίου 2016), η οποία του έλειπε τόσο πολύ και ήθελε να είναι μαζί της.

«Αναπαύσου εν ειρήνη»

Η κηδεία του έγινε στις 19 Μαΐου 2023, από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο Μενεού και η ταφή στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Λάρνακα.

Parikiaki extends their condolences to the family