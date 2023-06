† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Despina Constantinou

(from Varosi, Cyprus)

We sadly announce the loss of our beloved mother grandmother and great-grandmother

Despina Constantinou, on Wednesday 31 May 2023, at the age of 90.

She leaves behind her Children: Goula, Andro, Grandchildren: Maria, Debbie, Francesca,

Frangeskos, Great Grandchildren: Alessandro, Kyriacos,

Francesca, Costantia, Kyri, Family: Peter, Cos and Litsa.

The service will be on Thursday 22nd June 2023, at St Dimitiris Church, Edmonton, Logan Road, Edmonton, N9 0LP, at 10.00am, followed by the burial at New Southgate

Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ.

The wake will be held in Forty Hall, Forty Hill, Enfield, EN2 9HA.

The family wishes that instead of floral contributions a donation box will be at the church and wake on the day for Marie Curie.

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Δέσποινα Κωνσταντίνου

(από το Βαρώσι, Κύπρος)

Ανακοινώνουμε με θλίψη τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς

και πρόγιαγιάς, Δέσπoινας Κωνσταντίνου, η οποία απεβίωσε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023,

σε ηλικία 90 ετών.

Καταλείπει τα παιδιά της Kούλλα & Άντρο, τα εγγόνια της Mαρία, Ντέπι, Φρανσέσκα &

Φρανγκέσκο, τα δισέγγονά της Aλέξανδρο, Κυριάκο, Φρανσέσκα & Κύρη με την οικογένειά τους Πέτρο, Kώστα & Λίτσα

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 22 Μαΐου στις 10 π.μ, από τον ιερό ναό του Αγίου

Δημητρίου στο Edmonton και η ταφή στο κοιμητήριο του New Sοuthgate, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Forty Hall, Forty Hill, Enfield, EN2 9HA.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλουδιών να γίνονται εισφορές για το Marie Curie.

Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλησία και στην παρηγοριά την ημέρα της κηδείας.

Parikiaki extends their condolences to the family