† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christos Pitsillides

(from Neo Chorion, Kythrea, Cyprus)

It is with an incredibly heavy heart and immense sadness, that we announce the passing of our beloved Christos Pitsillides who died on 6 June 2023, at the age of 90.

He was a wonderful husband to his wife Ilse for 64 years, a loving father to his daughters Sharon and Tina and to his son-in-law Hedi, a perfect pappou to Kyri, Adam and Nadia and an adoring great grandfather to Noah and Theo.

He devoted his life to his family and business ‘Magnet Discount’ in North London, all of which he was very proud. He came over to London from Neo Chorion, Kythrea in Cyprus in 1952 when only 19 and worked tirelessly to build an amazing life for himself

and his family.

“We will all miss him desperately but have the fondest of memories and he will forever have a special place in our hearts.”

“We love you Pappou and may you rest in peace until we all meet again.”

The funeral (cremation) will take place on 21 June at 3pm at New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Road, N11 1JJ. The wake will be held at Greek Cypriot Brotherhood Community Centre, 2 Britannia Road, London N12 9RU.

Floral tributes are welcome and can be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 131 133 Myddleton Road, London N22 8NG, by 10am on Wednesday 21 June.

The family would appreciate donations to the Stroke Association – www.stroke.org.uk

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χρήστος Πιτσιλλίδης

(από το Νέο Χωριό, Κυθρέα, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά και απέραντη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Χρήστου Πιτσιλλίδη, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 90 ετών.

Ήταν ένας υπέροχος σύζυγος για την επί 64 χρόνια σύντροφό του Ilse, στοργικός πατέρας για τις κόρες του Σάρον & Τίνα, τον γαμπρό του Χέντι, τέλειος παππούς για τους Κύρη, Άνταμ & Νάντια και λατρεμένος προπαππούς για τους Νόα & Θίο.

Αφιέρωσε τη ζωή του στην οικογένεια του που ήταν το καμάρι του, καθώς και στην επιχείρηση του ‘Magnet Discount’ στο βόρειο Λονδίνο.

Ο Χρήστος, είχε μεταναστεύσει στο Λονδίνο από το Νέο Χωριό Κυθρέας το 1952 όταν ήταν μόλις 19 ετών. Εργάστηκε σκληρά και κατάφερε να χτίσει μια καταπληκτική ζωή για αυτόν και την οικογένειά του.

«Θα λείψει σε όλους μας υπερβολικά. Όμως, οι όμορφες αναμνήσεις που έχουμε, είναι τόσες πολλές, ώστε να έχει για πάντα, μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας».

«Σε αγαπάμε παππού. Αναπαύσου εν ειρήνη μέχρι να συναντηθούμε ξανά, όλοι μαζί, στην αιωνιότητα».

Η κηδεία (αποτέφρωση) θα γίνει στις 21 Ιουνίου, στις 3 μ.μ. στο New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Rd, N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα, 2 Britannia Road, London N12 9RU. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, London N22 8NG, έως τις 10πμ της Τετάρτης 21 Ιουνίου, ενώ, όσοι επιθυμούν μπορούν να

κάνουν εισφορές για το Stroke Association στη σελίδα www.stroke.org.uk

Parikiaki extend their condolences to the family