† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christos Papachristou

(from Akanthou, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved Christos Papachristou, from Akanthou, aged 74.

Our unforgettable Christos came to England after the invasion of Cyprus in 1974.

He leaves behind his beloved wife Lenia, his children Savvas, Photis &

Andrena, his son-in-law George, daughter-in-law Christina, his grandchildren Elena, Arianna & Thomas. He also leaves his mother Mikallou, his brother Andreas, his sister Yianoulla and many other relatives.

The service in the UK will be on Friday, 9 June 2023 at 3pm at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral, 305 Camberwell New Road, London, SE5 0TF.

For this service we kindly ask for no flowers. We will be accepting donations in his memory for Kings College Hospital and St Mary’s Cathedral.

The funeral will be in Cyprus on Sunday, 18 June 2023 at 4pm at the Church of Chrysosotiros in Oroklini. The burial will follow at Pyrga Cemetry.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χρήστος Παπαχρήστου

(από την Ακανθού, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Χρήστου Παπαχρήστου από την Ακανθού, σε ηλικία 74ων ετών.

Ο Χρήστος είχε έρθει στην Αγγλία μετά την εισβολή στην Κύπρο, το 1974.

Καταλείπει την αγαπημένη του σύζυγο Λένια, τα παιδιά του Σάββα, Φώτη & Αντρίνα, τον γαμπρό του Γιώργο, τη νύφη του Χριστίνα, τα εγγόνια του Έλενα, Αριάννα & Θωμά. Αφήνει επίσης τη μητέρα του Μικαλλού, τον αδελφό του Ανδρέα, την αδελφή του Γιαννούλλα, πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η τελετή αποχαιρετισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 3μ.μ από τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 305 Camberwell New Road, London, SE5 0TF. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί λουλουδιών να γίνουν εισφορές εις μνήμη του στη διάρκεια της τελετής, για τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το King’s College Hospital.

Η κηδεία του θα γίνει στην Κύπρο την Κυριακή 18 Ιουνίου, στις 4μμ, από τον ιερό ναό του Χρυσοσώτηρος (παρεκκλήσιο ιερού ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Ακανθούς) στην Ορόκλινη. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο των Πυργών.

Parikiaki extends their condolences to the family

