† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christakis Hajigeorgiou

(From Gypsou, Cyprus)

“Real life angels don’t wear wings but hearts full of love and kindness”

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father and grandfather Christakis Hajigeorgiou who passed away, on Sunday 18th June 2023, at the age of 83.

Christakis was born in the village of Gypsou in Cyprus. He was an incredibly kind-hearted man and was loved by all those who knew him.

He will be deeply missed.

He leaves behind his wife Maria, his 3 children: Helen, Despo and George, his son-in-law Soteris, his 5 grandchildren: Anthea and husband George, Maria, Constantina, Christiana, George, his great-grandson Zacharias and many dear friends and relatives.

The funeral will take place on Friday 7th July 2023, at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Logan Road, London N9 0LP at 12:30 pm, followed by the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP at 2:30 pm. Flowers are welcome and can be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, N22 8NG by Thursday 6th July 2023 or there will be a donation box at the church (all proceeds to charity).

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χριστάκης Χατζηγεωργίου

(Από την Γύψου, Κύπρος)

“Οι πραγματικοί άγγελοι δεν έχουν φτερά, αλλά καρδιά γεμάτη αγάπη

και καλοσύνη”

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και συζύγου Χριστάκη Χατζηγεωργίου που απεβίωσε την Κυριακή 18 Ιουνίου, σε ηλικία 83 ετών. Ο Χριστάκης, καταγόταν από το χωριό Γύψου της Κύπρου. Ήταν καλόκαρδος άνθρωπος, ιδιαίτερα αγαπητός και έχαιρε σεβασμού και εκτίμησης από όλους όσοι τον γνώρισαν. Θα μας λείψει πολύ.

Καταλείπει τη σύζυγο του Μαρία, τα 3 παιδιά του Ελένη, Δέσπω & Γιώργο, τον γαμπρό του Σωτήρη, τα 5 εγγόνια του Άνθια (με τον σύζυγο της Γιώργο), Μαρία, Κωνσταντίνα, Χριστιάνα & Γιώργο, το δισέγγονο του Ζαχαρία, καθώς και πολλούς αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023, από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Logan Road, London N9 0LP στις 12:30 μ.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP στις 2:30 μ.μ.

Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών του Demetriou & English

Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, N22 8NG, έως την Πέμπτη 6 Ιουλίου,

είτε μπορούν να γίνουν φιλανθρωπικές εισφορές κατά τη διάρκεια της κηδείας

Parikiaki extend their condolences to the family