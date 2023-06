† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Antonis Vassiliou

(from Yialousa, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Antonis Vassiliou, on Friday 19th May 2023, at the age of 84.

He leaves behind his wife Myrofora, 2 daughters Penny and Christina, son-in-law George, two grandchildren: Sofia and Antony and many friends and relatives.

Antonis was a dedicated family man, a caring and loving husband, father and grandfather. He will be deeply missed by everyone who was lucky enough to have known him.

“Forever In our Hearts”

The funeral will be taking place on Thursday 8th June 2023 at 12:30pm, at St Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity Rd, Wood Green, London N22 8LB, followed by the burial at 2:30pm, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. The wake will be held at St Barnabas Church Hall, N22 8PA.

The family wishes that instead of floral contributions, donations be made to St Mary’s Church Fund. A donation box will be available on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αντώνης Βασιλείου

(από την Γιαλούσα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Αντώνη Βασιλείου, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, σε ηλικία 84 ετών.

Αφήνει τη σύζυγo του Μυροφόρα, 2 παιδιά, Παναγιώτα & Χριστίνα, τον γαμπρό του Γιώργο, δύο εγγόνια, Σοφία & Αντώνη, και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Ο Αντώνης ήταν αφοσιωμένος οικογενειάρχης, στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς και θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

«Για πάντα στις καρδιές μας»

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 στις 12:30 μμ, από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, στις 14:30. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας του Απ. Βαρνάβα, N22 8PA.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλουδιών, να γίνονται εισφορές για τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη διάρκεια της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to the family