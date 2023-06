† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andriana Savva Euripides

(from Kato Platres, Cyprus)

Our beloved mother Andriana Euripides, born in Kato Platres, Cyprus in 1930, passed away peacefully on Wednesday 7th June, at the age of 92.

An incredible woman full of warmth and kindness, leaves behind a devoted son Nicholas, his wife Debbie, daughter Mary and son-in-law Mike, granddaughters Rachel and Chloe and two sisters in Cyprus Kalisteni and Efthimia.

“A generous and gentle lady with a remarkable spirit who will never be forgotten”.

The funeral service will take place on Wednesday 28th June at 10:30am at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Hornsey/Haringey, Wightman Road, London N8 0LY, followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αντριάνα Σάββα Ευρυπίδη

(από τις Κάτω Πλάτρες, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας μητέρα Ανδριάνα Ευριπίδη, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 7 Ιουνίου, σε ηλικία 92 ετών.

Η Αντριάνα, η οποία γεννήθηκε στις Κάτω Πλάτρες το 1930, ήταν μια απίστευτα καλή γυναίκα, γεμάτη ζεστασιά και καλοσύνη. Καταλείπει τον αφοσιωμένο γιο της Νικόλα με τη σύζυγο του Δέβορα, την κόρη της Μαίρη με το σύζυγο της Μιχάλη, τις εγγονές της Ρέιτσελ & Χλόη και τις δύο αδελφές της στην Κύπρο, Καλλισθένη & Ευθυμία.

«Μια γενναιόδωρη και ευγενική γυναίκα, γεμάτη καλοσύνη, που δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Η κηδεία της, θα τελεστεί την Τετάρτη 28 Ιουνίου στις 10:30πμ από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey/Haringey, Wightman Road, London N8 0LY και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

