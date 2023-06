† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Michael

(from Akaki, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved Andreas Michael who passed away peacefully at home on Saturday 17th June, age 90.

Andreas was born in the village of Akaki on 10th May 1933 and came to England in 1958 where he settled in North London. He leaves behind his wife Eugenia, his daughters Helen & Lisa, his son-in-law Hugh and his granddaughters Eleanor & Amelia.

“He will be greatly missed.

Rest in peace forever in our hearts.”

The funeral will take place on Thursday 6th July at 12.30pm at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, N8 0LY. The service will be followed by a burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ at 2.30pm.

The family wishes that instead of floral contributions, donations be made to UCLH Charity Cancer Fund. A donation box will be available on the day or alternatively you can donate via this address https://uclhcancerfund.org.uk

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Μιχαήλ

(από το Ακάκι, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Ανδρέα Μιχαήλ, ο οποίος απεβίωσε ήσυχα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένοςαπό την οικογένειά του, το Σάββατο 17 Ιουνίου, σε ηλικία 90 ετών.

Ο Ανδρέας γεννήθηκε στο χωριό Ακάκι στις 10 Μαΐου 1933. Το 1958 ήρθε στην Αγγλία και εγκαταστάθηκε στο Βόρειο Λονδίνο. Καταλείπει τη σύζυγό του Ευγενία, τις κόρες του Ελένη & Λίζα, τον γαμπρό του Hugh και τις εγγονές του Ελεονώρα & Αμέλια.

«Αναπαύσου εν ειρήνη.

Θα μας λείψεις πολύ αλλά θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας».

Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 6 Ιουλίου στις 12.30μ.μ, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey/Haringey, Wightman Road, London N8 0LY.

Μετά την Εξόδιο Ακολουθία θα γίνει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, στις 14:30μ.μ.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλουδιών, να γίνουν εισφορές στη διάρκεια της κηδείας για το UCLH Charity Cancer Fund ή ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://uclhcancerfund.org.uk

Parikiaki extend their condolences to the family