† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Loucas

(From Prastio, Famagusta)

It is with a heavy heart that we announce the loss of Andreas Loucas, who fought bravely and with immense determination and strength against cancer of the brain.

Andreas leaves behind Andrula, his wife of 49 years, his son Christos, his daughter Loukia and other family members and friends who will miss him enormously.

Born in Prastio, Famagusta, Andreas served as a corporal in the army in Cyprus, after which he travelled to the UK in 1967 to study. He worked as a Chartered Accountant in London for many years until his career led him to other interesting places, including Africa.

Following his retirement, he took up various prominent volunteering roles within the London Greek Cypriot community, most significantly, with the Famagusta Association.

Andreas was a caring and compassionate man who loved to socialise with anyone and everyone. He approached everything with a level head and a good sense of humour,

always with a smile on his face. He led an active lifestyle, enjoying tennis, swimming and especially golf.

The funeral service will be held on Monday, June the 12th, at St Katherine’s Greek Orthodox Church, Barnet at 12.30, followed by a burial at New Southgate Cemetery at 2.30. The wake will take place at the Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Oakleigh Road South, London N11 1NP.

We would appreciate any donations to go to Cancer Research UK, in memory of Andreas at the following link: fundraise.cancerresearchuk.org/page/andreasloucas

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Λουκά

(από το Πραστειό Αμμοχώστου)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας Ανδρέα Λουκά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδωσε με απίστευτη αποφασιστικότητα, μια γενναία μάχη

με τον καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο Ανδρέας καταλείπει τη σύζυγο και επί 49 χρόνια σύντροφο της ζωής του Ανδρούλα, τον γιο του Χρίστο, την κόρη του Λουκία, πολλούς συγγενείς και φίλους.

Γεννημένος στο Πραστειό Αμμοχώστου, υπηρέτησε ως δεκανέας στην Εθνική Φρουρά, ενώ, το 1967 μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να σπουδάσει. Εργάστηκε ως Εγγεγραμμένος Λογιστής στο Λονδίνο για πολλά χρόνια, κτίζοντας μια πετυχημένη καριέρα, η οποία τον οδήγησε σε διάφορες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής. Μετά τη συνταξιοδότησή του, ανέλαβε μέσα από την έντονη κοινωνική του δράση, σημαντικούς εθελοντικούς ρόλους στην παροικία μας, ειδικότερα στο Σύνδεσμο Αμμοχώστου Μ. Βρετανίας. Πάντοτε συμπονετικός, μα πάνω απ’ όλα ανθρωπιστής, τον ευχαριστούσε να κοινωνικοποιείται με όλο τον κόσμο. Αντιμετώπιζε κάθε πρόκληση της ζωής με ηρεμία και πάντα με χαμόγελο στα χείλη, ενώ, ξεχώριζε για την καλή αίσθηση του χιούμορ του. Ήταν πολύ δραστήριος και απολάμβανε το κολύμπι, το τένις και το γκολφ.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 12 Ιουνίου, από τον ιερό ναό Αγίας Αικατερίνης στο Barnet, στις 12:30μμ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο New Southgate στις 2:30μμ, ενώ, όσοι επιθυμούν μπορούν να τιμήσουν και να γιορτάσουν μαζί μας τη ζωή του στην

αίθουσα δεξιώσεων ‘Ariana Banqueting’, North London Business Park, Oakleigh Road South, London N11 1NP. Επιθυμία της

οικογένειας είναι όπως γίνονται εισφορές εις μνήμην του,

για το Cancer Research UK στη διάρκεια της κηδείας

ή και ηλεκτρονικά στον πάρακάτω σύνδεσμο:

fundraise.cancerresearchuk.org/page/andreasloucas

