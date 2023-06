† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Leonti

(from Vouno, Kyrenia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved husband, father and pappou who died on Wednesday 7th June at the age of 79.

Andreas leaves behind his wife Maggie of 40 years, his three children Michael, Eleni and Christina, his four grandchildren Andreas, Alonya, Thalia and Ezrae, his brothers and sisters along with many other relatives and friends who will miss him enormously.

He devoted his life to his family and business’ namely ‘Andrew’s Garage’ in Camberwell, South East London, all of which he was very proud of. He came over to London from

Cyprus in 1961 when only 17 and worked tirelessly to build an amazing life for himself and his family.

«He is desperately missed and will be forever in our hearts»

The funeral will take place at the Greek Orthodox Church

of St. Nectarios, 19 Wycliffe Road, Battersea, London SW11 5QR on Monday 10th July at 11am.

Followed by the burial at Beckenham Cemetery at Elmers End Road, Beckenham BR3 4TD at 1pm.

After the burial we will gather at Wood House, 39 Sydenham Hill, London SE26 6RS to share stories and memories over food and drink.

Floral tributes are welcome and you can order through Poetic Ending’s florist, 37 Davids Road, Forest Hill SE23 3EP or ask your own florist to contact Poetic Endings for delivery times.

Alternatively there will be a donation box on the day. Donations will be sent to Prostate Cancer Research. Donations can also be made via this link –

https://www.justgiving.com/page/andreasleonti

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αντρέας Λεοντή

(από το χωριό Βουνό της Κερύνειας)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Αντρέα Λεοντή, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη 7 Ιουνίου, σε ηλικία 79 ετών.

Ο Ανδρέας καταλείπει την επί 40 χρόνια σύζυγο του Μάγκυ, τα τρία του παιδιά Μιχαήλ, Ελένη και Χριστίνα, τα τέσσερα του εγγόνια Ανδρέα, Alonya, Θάλεια και Ezrae, τα αδέρφια του, καθώς και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους στους οποίους θα λείψει πάρα πολύ.

Αφιέρωσε τη ζωή του στην οικογένεια και την επιχείρησή του, το «Andrew’s Garage» στο Camberwell του Νοτιοανατολικού Λονδίνου, κάτι που τον έκανε πολύ περήφανο.

Ήρθε στο Λονδίνο από την Κύπρο το 1961 όταν ήταν μόλις 17 ετών και εργάστηκε ακούραστα για να χτίσει μια καταπληκτική ζωή για τον εαυτό του και την οικογένειά του.

«Μας λείπει ήδη πάρα πολύ αλλά θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας»

Η κηδεία, θα γίνει από τον ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, Battersea, Λονδίνο SW11 5QR, την Δευτέρα 10 Ιουλίου στις 11 π.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο τουBeckenham στο Elmers End Road, Beckenham BR3 4TD στη 1:00μ.μ.

Μετά την ταφή θα συγκεντρωθούμε στο Wood House, 39 Sydenham Hill, London SE26 6RS, για να γιορτάσουμε με φαγητό και ποτό τη ζωή του, αλλά και να μοιραστούμε

όμορφες ιστορίες και αναμνήσεις που μας αφήσε.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορείτε να αποταθείτε στο ανθοπωλείο Poetic Ending, 37 Davids Road, Forest Hill SE23 3EP ή ζητήστε από τον δικό σας ανθοπώλη να

επικοινωνήσει με την Poetic Endings για τους χρόνους παράδοσης. Εναλλακτικά θα μπορούν να γίνουν εισφορές για το Prostate Cancer Research στη διάρκεια της κηδείας, ή μέσω του συνδέσμου – https://www.justgiving.com/page/andreasleonti

Parikiaki extend their condolences to the family