† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Pantelis Panayiotou

(from Achna, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved dad, granddad and great granddad Pantelis Panayiotou. He passed away on Thursday 15th June 2023, aged 84, surrounded by his family.

He leaves behind his children Panayiotis, Anna & Anastasis, his son-in-law Nick and daughters-in-law Barbara & Miranda, and his 4 grandchildren Pantelis, Savva, Harry, Dora,

and great-grandson Nico, and many loved family and friends.

The service will take place on Tuesday 4th July at 12.30 pm, at St John The Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, London N8 0LY followed by the burial at New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. A wake will be held after the burial at the church hall of St Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. Flowers are welcome but the family would prefer a donation to the North London Hospice. There will be a donation box on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Παντελής Παναγιώτου

(από την Άχνα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου Παντελή Παναγιώτου, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 84 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Καταλείπει τα παιδιά του Παναγιώτη, Άννα και Αναστάση, τον γαμπρό του Νίκο, τις νύφες του Βαρβάρα και Μιράντα, τα 4 εγγόνια του Παντελή, Σάββα, Χάράλαμπος, Δώρα, το δισέγγονο του Νίκο, την αγαπημένη του οικογένεια και πολλούς φίλους.

Η κηδεία του θα γίνει τη Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 στις 12.30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey/Haringey, Wightman Road, London N8 0LY. Θα ακολουθήσει η ταφή, στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί μετά την ταφή στην αίθουσα του καθεδρικού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, 21 Trinity Road, WoodGreen, N22 8LB.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνουν εισφορές στη διάρκεια της κηδείας για το North London Hospice.

Parikiaki extend their condolences to the family