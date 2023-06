† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Vasos Petrou Yiallouros

(from Gypsou, Cyprus)

It is with great sadness that we announce that Vasos Petrou Yiallouros passed away on Friday 28th April 2023, at the age of 84.

Vasos was born in the village of Gypsou in Cyprus.

He leaves behind his wife Nina and their children Petros, Demetris and Marina. Both his daughter-in-laws Jennifer and Olimpia and his son-in-law Mario and all 7 of his grandchildren Vasos, Evan, Katerina, Emily, Vasos, Alexandros and Katina.

He was one of a kind, a good honest man and was loved and respected by all and will be truly missed. A life so beautifully lived deserves to be beautifully remembered.

The funeral will be on Tuesday 20th June 2023, at the Greek Orthodox Church of St. Mary’s, Trinity Road, Wood Green London N22 8LB, at 10:30am.

Followed by the burial at Southgate Cemetery, 175 Waterfall Road, N14 7JZ, 12.00pm.

Flowers are welcome and donations can be made in Vasos’s memory to “UNICEF – for every child”.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Βάσος Πέτρου Γιάλλουρος

(από την Γύψου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Βάσος Πέτρου Γιαλλούρος απεβίωσε την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, σε ηλικία 84 ετών.

Ο Βάσος γεννήθηκε στο χωριό Γύψου της Κύπρου.

Καταλείπει τη σύζυγο του Νίνα και τα παιδιά τους Πέτρο, Δημήτρη & Μαρίνα, τις νύφες του Τζένιφερ & Ολίμπια, το γαμπρό του Μάριο και τα 7 εγγόνια του Βάσο, Έβαν, Κατερίνα, Έμιλυ, Βάσο, Αλέξανδρο & Κατίνα.

Ήταν ξεχωριστός, καλός και έντιμος άνθρωπος. Τον αγαπούσαν και τον σέβονταν όλοι. Έζησε μια ζωή τόσο όμορφη και γεμάτη, που αξίζει να τη θυμόμαστε. Θα μας λείψει όλους πάρα πολύ.

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, από τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green London N22 8LB, στις 10:30 π.μ.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Southgate, 175 Waterfall Road, N14 7JZ, στις 12.00μ.μ.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα ενώ μπορούν να γίνουν εισφορές εις μνήμην του Βάσου για την οργάνωση «UNICEF – για κάθε παιδί».

Parikiaki exteñds their condolences to the family