† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Rose Michael

(from Scotland)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother, grandmother and great-grandmother Rose Michael, who passed away on Wednesday 7th June 2023, at the age of 87.

She leaves behind 2 children: Christina and Michael & wife Nicki, 6 grandchildren: George & wife Christina, Stavroulla & husband John, Michael & fiance Amanda, Jack & partner Emma, Harry, Freddie & partner Evie, 7 great-grandchildren: Andrianni, Alexios, Angelina, Zach,

Harry, George, Arabella, and many relatives and friends.

The funeral will take place on Monday 3rd July 2023 at 12.30pm at the Greek Orthodox Church of St.John the Baptist, Wightman Road, London, N8 0LY. Following this, the burial will take place at New Southgate Cemetery. Flowers will be accepted at the church.

The wake will take place at North Middlesex Golf Club, Manor House, Friern Barnet, London, N20 0NL. Tel: 07974577285

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ρόουζ Μιχαήλ

(από την Σκωτία)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Ρόουζ Μιχαήλ, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 87 ετών.

Καταλείπει τα 2 παιδιά της: Χριστίνα & Μιχάλη με τη σύζυγο του Νίκη, 6 εγγόνια: Γιώργο με τη σύζυγο του Χριστίνα, Σταυρούλλα με τον σύζυγο της Γιάννη, Μιχάλη με την αρραβωνιαστικιά του Αμάντα, Τζάκ και σύντροφο Έμμα, Χάρη, Φρέντι και σύντροφο Εύη, 7 δισέγγονα: Ανδριανή, Αλέξιο, Αγγελίνα, Ζάκ, Χάρη, Γιώργο & Αραμπέλλα, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 στις 12.30 μ.μ, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey/Haringey, Wightman Road, London N8 0LY. Θα ακολουθήσει η ταφή, στο κοιμητήριο του New Southgate. Λουλούδια θα γίνονται δεκτά στην εκκλησία.

Η παρηγοριά θα δοθεί στο North Middlesex Golf Club, Manor House, Friern Barnet, Λονδίνο N20 0NL. Τηλέφωνο: 07974577285

Parikiaki extend their condolences to the family