We sadly announce that Koulla Louka passed away on Monday 19th June 2023 in Cyprus she was for years in charge of the cafe at the Cypriot Community Centre in Wood Green.

Her funeral took place in Cyprus on Wednesday 21st June 2023

The Cypriot Community Centre and the Parikiaki Newspaper express their condolences to the family.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Κούλλα Λουκά

Η γνωστή στην παροικία μας Κούλλα Λουκά, υπεύθυνη για χρόνια στο καφεστιατόριο του

Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, απεβίωσε την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 στην Κύπρο.

Ξεκίνησε το ταξίδι της στην αιωνιότητα για να συναντήσει ξανά τον αγαπημένο της σύζυγο

Ηλία Λουκά.

Οι διευθύνσεις και το προσωπικό του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου και της εφημερίδας

«Παροικιακή» εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στους οικείους της.

Η κηδεία της έγινε την Τέταρτη 21 Ιουνίου στη Λάρνακα.

«Αναπαύσου εν ειρήνη»