Stephanos Kyriacou

(From Milia, Famagusta)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved, Stephanos Kyriakou on

Tuesday 18th April 2023, at the aged 89.

Stephanos, was a kind and gentle soul who enjoyed spending time with his grandchildren and family in England and Cyprus. He spent his working life as a Savile Row tailor,

creating exceptional work for all his clients. He moved his workshop home to care for his beloved wife, till the day she passed and until he retired.

He always cared for his family and friends and although an introverted character, he was always putting a smile on people’s faces with his unexpected one-liners.

He will be greatly missed by all that knew him.

Stephanos leaves behind his son Costaki, grandchildren, Stefano, Theo, Lydia, Mattheo

and his great-grandchild, Valentina.

The funeral will be on Thursday 18th May 2023,

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, at 10.00am, following by the burial, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ, at 11.30am. The Wake will be held following the Burial at the Ariana Banqueting Hall, N11 1NP.

Flowers are welcome and donations can be made in Stephano’s memory to

“ASTHMATIC LUNG UNIT”.

Στέφανος Κυριάκου

(Από την Μηλιά, Αμμοχώστου)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Στέφανου Κυριακού, απεβίωσε την

Τρίτη 18 Απριλίου 2023, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Στέφανος, ήταν μια ευγενική και καλή ψυχή που απολάμβανε να περνά χρόνο με τα εγγόνια και την οικογένειά του στην Αγγλία και στην Κύπρο.

Ο Στέφανος εργάστηκε ως ράφτης στο διάσημο δρόμο

‘Savile Row’ στο κεντρικό Λονδίνο και πάντοτε ξεχώριζε για τις εντυπωσιακές του δημιουργίες.

Μετακόμισε το εργαστήριό του στο σπίτι για να

φροντίσει την αγαπημένη του σύζυγο, μέχρι την ημέρα

που απεβίωσε και μέχρι που αυτός συνταξιοδοτήθηκε.

Πάντα νοιαζόταν για την οικογένεια και τους

φίλους του και αν και εσωστρεφής χαρακτήρας, έκανε πάντα τους ανθρώπους γύρο του να

χαμογελάνε με τα απροσδόκητα αστεία του.

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Ο Στέφανος αφήνει τον γιο του Κωστάκη, εγγόνια, Στέφανο, Θίο, Λυδία, Ματθαίο

και το δισέγγονό του, Βαλεντίνα.

Η κηδεία του, θα τελεσθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, από τον ιερό ναό της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, Λονδίνο N22 8LB, στις 10.00 π.μ.και θα ακολουθήσει η ταφή, στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ, στις 11.30π.μ. Η παρηγοριά θα ακολουθήσει μετά τηνταφή, στην αίθουσα δεξιώσεων Ariana, N11 1NP.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και εισφορές μπορούν να γίνουν στη μνήμη του Στέφανου για το “ASTHMATIC LUNG UNIT”.

Parikiaki extends their condolences to the family