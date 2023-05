† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Sotiris Georgiou

(from Εptakomi, Famagusta)

It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Sotiris Georgiou.

Sotiris leaves behind his children, grandchildren and great grandchildren.

Sotiris’s funeral service will be held, on Monday 22nd May at 12pm, at Saint Mary’s Greek Orthodox Church, 305 Camberwell New Road, London, SE5 0TF.

Sotiris will be laid to rest at Camberwell Old Cemetery, Forest Hill Road, London, SE22 0RU. The wake shall be held at Saint Mary’s Great Hall, 305 Camberwell New Road, London, SE5 0TF.

Sotiris was a true gentleman who greeted everyone with a kind smile and pleasant words. He would love to know that we have chosen a charity that helps those far less fortunate. Our chosen charity is Age UK if you wish to make a donation there will be a donation box on the day.

All Friends and Family are welcome.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Σωτήρης Γεωργίου

(από την Επτακώμη Αμμοχώστου)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο

του αγαπημένου μας Σωτήρη Γεωργίου.

Ο Σωτήρης αφήνει πίσω τα παιδιά του,

εγγόνια και δισέγγονα.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα 22 Μαΐου στις 12μμ από τον καθεδρικό ναό Γενεσίου

της Θεοτόκου, 305 Camberwell New Rd,

Λονδίνο, SE5 0TF. Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο του Camberwell, Forest Hill Road, Λονδίνο, SE22 0RU ενώ η παρηγοριά θα δοθεί στο Saint Mary’s Great Hall, 305 Camberwell New Road, Λονδίνο, SE5 0TF.

Ο Σωτήρης ήταν ένας αληθινός κύριος που

τους χαιρετούσε όλους με ένα ευγενικό χαμόγελο και ευχάριστα λόγια. Θα ήθελε πολύ να ξέρει ότι έχουμε επιλέξει μια φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθά τους πολύ λιγότερο τυχερούς.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα που επιλέξαμε είναι το Age UK. Εάν θέλετε να κάνετε εισφορές, θα

υπάρχει κουτί εισφορών την ημέρα της κηδείας.

Όλοι οι φίλοι και η οικογένεια είναι ευπρόσδεκτοι.

Parikiaki extends their condolences to he family