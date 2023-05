† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Soterios Hadjimichael

(from Vasili, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Husband, father and Grandfather, Soterios (Sotos) Hadjimichael, on 10th May 2023, aged 89.

Sotos was born in Vasili Cyprus parents Panayiotis and Maria. He came to the UK in the late 50s to and studied TV and Radio engineering in Oxford. He later opened an Electrical shop in Kentish Town and Holloway. In 1969 he married Androulla in Yialousa Cyprus and returned to the UK to embark on their new life.

Sotos is survived by wife Androulla, sons John and Marios, daughters-in-law Nectaria and Vicky grandchildren: Sophia, Andrew, Olivia and Alex.

A truly wonderful man, he will always be remembered for his love of people and life.

The funeral will be held on Friday 9th June 2023, at the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road N22 8LB, at 10am, followed by the burial, at New Southgate Cemetery, N11 1JJ, at 12pm. Afterwards the wake will be held in the Hall of St Barnabas Church, Trinity Road N22. The family wishes that instead of floral contributions, that donations to be made to St. Mary’s Church Fund & Cancer Research. A donation box will be available on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Σωτήρης Χατζήμιχαηλ

(από το Βασίλι, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, ο οποίος απεβίωσε στις 10 Μαΐου 2023 σε ηλικία 89 ετών.

Ο Σώτος γεννήθηκε στο Βασίλι Αμμοχώστου. Οι γονείς του ήταν ο Παναγιώτης και η Μαρία. Ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 και σπούδασε μηχανικός τηλεόρασης και ραδιοφώνου στην Οξφόρδη. Ακολούθως, άνοιξε το δικό του κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, πρώτα στο Kentish Town και αργότερα στο Holloway. Το 1969 παντρεύτηκε την Ανδρούλλα στη Γιαλούσα και επέστρεψαν στο ΗΒ για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή.

Καταλείπει τη σύζυγο του Ανδρούλλα, τους γιους του Γιάννη & Μάριο, τις νύφες του Νεκταρία & Βίκη, καθώς και τα εγγόνια του Σοφία, Ανδρέα, Ολίβια & Άλεξ.

«Ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε παντοτινά»

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road N22 8LB, στις 10πμ και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, N11 1JJ στις 12μμ. Η παρηγοριά θα δoθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας του Απ. Βαρνάβα, Trinity Rd N22. Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλουδιών, να γίνονται εισφορές για το St. Mary’s Church Fund & Cancer Research.

Parikiaki extends their condolences to the family