† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Philippos Timotheou

(from Tokhni, Larnaca, Cyprus)

It is with great sadness and a heavy heart that we announce the death of our dearest husband, father and grandfather Philippos Timotheou, who passed away peacefully, on Thursday 20th April 2023, aged 88.

Philippos came to London in 1958, where he worked in catering. He then started his own business when he married his devoted wife Eleni in January 1965. Over the years Philippos and Eleni worked hard to raise their two daughters Maria and Soula, then support their four grandchildren Irene, Philip, Michael and Chris.

More recently Philippos and Eleni were proud to welcome their grand-daughters in law Jorden and Sarah into their family.

Philippos was a dedicated family man, a caring and loving husband, father, grandfather, brother and uncle. He had a cheerful and cheeky sense of humour. He was a wonderful man full of joy and love – who will be dearly missed by all his family and friends.

“Rest in peace and know that we will never forget you. May your memory be eternal our beloved husband, father and grandfather”.

The funeral service will be held on Tuesday 23rd May 2023,

at The Twelve Apostles Greek Orthodox Church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Hertfordshire, AL9 6NG, at 11am.,

following by the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP. Flowers are welcome and can be sent to

Harrison Funeral Home, 345 Hertford Road, Enfield,

Middlesex, EN3 5JW on Monday 22nd May, 2023.

There will be a box at the church for charitable donations.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Φίλιππος Τιμοθέου

(από την Τόχνη, Λάρνακα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Φίλιππου Τιμοθέου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Φίλιππος είχε έρθει το 1958 στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στον τομέα της εστίασης. Στη συνέχεια ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση όταν παντρεύτηκε την αγαπημένη του σύζυγο Ελένη τον Ιανουάριο του 1965. Με τα χρόνια, ο Φίλιππος και η Ελένη, δούλεψαν σκληρά για να μεγαλώσουν τις δύο κόρες τους Μαρία και Σούλα και στη συνέχεια να φροντίσουν με αγάπη τα τέσσερα εγγόνια τους Ειρήνη, Φίλιππο, Μιχαήλ και Κρις.

Πρόσφατα, ο Φίλιππος και η Ελένη ήταν περήφανοι που καλωσόρισαν στην οικογένεια τις εγγονές τους Τζόρντεν και Σάρα.

Ο Φίλιππος ήταν αφοσιωμένος οικογενειάρχης, στοργικός και καλός σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός και θείος. Είχε πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος γεμάτος χαρά και αγάπη, που θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του.

«Αναπαύσου εν ειρήνη και να ξέρεις ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου αγαπημένε μας σύζυγε, πατέρα και παππού»

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2023, από την εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Hertfordshire, AL9 6NG, στις 11πμ και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, Λονδίνο, N9 9HP.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο Harrison Funeral Home, 345 Hertford Road, Enfield, Middlesex, EN3 5JW, τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023. Στην εκκλησία θα υπάρχει κουτί εισφορών για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Parikiaki extends their condolences to the family