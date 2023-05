† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Nicos Stylianou

(from Agios Theodoros, Cyprus)

It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Father Nicos Stylianou. Also well known as Chocoli. He passed away peacefully on Thursday 11th May 2023. He will be greatly missed.

He was truly one of a kind, he fought for his country and was a true hero.

He was a people’s person & loved by everyone who came in contact with him.

You could put him in a room with 100 people and he would walk out with a 100 friends. He came to the UK in 1960 with his wife Vassoula & daughter Agatha.

He’s leaving behind a large loving family of 4 children, Agatha, Stelios, Anthos & Christina, Son-laws Andy & Costas, daughter-in-law Evi, as well as 12 grandchildren and 9 great grandchildren.

Goodbye for now, you will be missed by all.

The funeral service & the wake will be held on the 1st June at 3pm, at St.John The Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Rd,Harringay Ladder, London N8 0LY. He will be laid to rest in the village he was born, Agios Theodoros in Cyprus. As Nicos is being laid to rest in Cyprus we would kindly request no flowers, but donations are welcome to the Heart & Lung Foundation.

https://www.justgiving.com/fundraising/nicosstylianou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Νίκος Στυλιανού

(από τον Άγιο Θεόδωρο, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα Νίκου Στυλιανού, γνωστός και ως Chocoli, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023.

Ήταν μοναδικός άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα του και ήταν αληθινός ήρωας. Ήταν λαϊκός άνθρωπος και αγαπητός σε όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του. Αν βρισκόταν σε ένα δωμάτιο με 100 άτομα, θα έβγαινε έξω με 100 φίλους. Ήρθε στο ΗΒ το 1960 με τη σύζυγο του Βασούλα και την κόρη του Αγάθη.

Αφήνει μια μεγάλη οικογένεια με 4 παιδιά, την Αγάθη, τον Στέλιο, τον Άθω και τη Χριστίνα, τους γαμπρούς του Άντι και Κώστα,τη νύφη του Εύη, 12 εγγόνια και 9 δισέγγονα.

«Αντίο αγαπημένε, θα λείψεις πολύ σε όλους».

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλεί την 1η Ιουνίου στις 3μμ, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, Haringey, London, N8 0LY. Η ταφή θα γίνει στο χωριό που γεννήθηκε, τον Άγιο Θεόδωρο στην Κύπρο. Καθώς ο Νίκος αναπαύεται στην Κύπρο, παρακαλούμε να μην σταλθούν λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές για το Heart & Lung Foundation https://www.justgiving.com/fundraising/nicosstylianou

Parikiaki extends their condolences to the family