† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Michael (Michalakis) Lanitis

(From Gerakies (Marathasa/Troodos) Cyprus)

It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Michael (Michalakis) Lanitis, on Sunday 21 May 2023.

He left behind his dearest son Christopher (Chris) Lanitis and his beloved wife Annitsa Lanitis, together with his other two children, Charles and Theodora.

Michalakis Lanitis was a very well known business figure in the UK, Cyprus and Greece and a Pillar of the Greek Cypriot Community both in London and in Cyprus. He built a very succesfull food and beverages empire from nothing and in the 1960s and 1970s was dubbed

“The Κing of Beer” and was the largest wholesaler and distributor of draught Beer in the United Kingdom. He put Cyprus on the map by exporting many products from the island all over the world.

He left Cyprus at the tender age of 17 to seek his fortune in Australia where he settled in Melbourne for 10 years and started his first business as a wholesaler and distributor of Fruit & Vegetables, supplying the Australian army amongst many others. He arrived in the UK in the late 1950s.

He was loved and admired by many people. May his legend live on.

His funeral service will be held on Thursday 1st June at 12pm, at The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St Michael, Golders Green Road, London NW11 8HL.

Burial will follow at Hendon Cemetery & Crematorium at 13:30, Holders Hill Road, Mill Hill, London NW7 1NB.

Then at 15:30 onwards we are celebrating his life at the Wake at the Penridge Suite 470 Bowes Road, Arnos Grove, London N11 1NL (20 mins drive from Cemetery) with ample free parking outside and side roads.

Flowers or Donations to The Alzheimers Society – www.alzheimers.org.uk as Michalakis (Michael) suffered from Vascular Dementia until his sad death.

Μιχάλης (Μιχαλάκη) Λανίτη

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Μιχάλης (Μιχαλάκη) Λανίτη, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

Καταλείπει τον αγαπημένο του γιο Χρίστοφερ (Κρις) Λανίτη και την αγαπημένη του σύζυγο Αννίτσα Λανίτη, μαζί με τα άλλα δύο παιδιά του, τον Χαράλαμπο και τη Θεοδώρα.

Ο Μιχαλάκης Λανίτης ήταν μια πολύ γνωστή επιχειρηματική προσωπικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Έφυγε από την Κύπρο σε ηλικία 17 ετών για να αναζητήσει την τύχη του στην Αυστραλία και εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη για

10 χρόνια. Εκεί, ξεκίνησε την πρώτη του επιχείρηση ως χονδρέμπορος φρούτων και λαχανικών και πολύ γρήγορα είχε καταστεί ένας από τους βασικούς προμηθευτές του αυστραλιανού στρατού.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο μετανάστευσε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όπου δημιούργησε μια ολόκληρη αυτοκρατορία στον τομέα των τροφίμων και των ποτών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 ονομαζόταν «Ο Bασιλιάς της Mπύρας» αφού ήταν ο μεγαλύτερος χονδρέμπορος και διανομέας βαρελίσιας μπύρας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για πολλούς, ήταν ο άνθρωπος που έβαλε την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη του Εμπορίου, εξάγοντας πολλά προϊόντα από το νησί σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, το έργο και η προσφορά του λειτούργησαν ως βασικός πυλώνας για τη δημιουργία και ανάπτυξη της παροικίας μας στο Λονδίνο, καθώς και για την πρόοδο της Ελληνοκυπριακής κοινότητας στην Κύπρο.

«Αγαπήθηκε και έγινε αντικείμενο θαυμασμού από τον επιχειρηματικό κόσμο και όλους όσοι τον γνώρισαν. Αιωνία του η μνήμη».

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 1η Ιουνίου στις 12 μ.μ., από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού & Αγίου Μιχαήλ, Golders Green Road, Λονδίνο NW11 8HL.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Hendon Cemetery & Crematorium στη 1:30μ.μ, Holders Hill Road, Mill Hill, Λονδίνο NW7 1NB. Στη συνέχεια, από τις 15:30 και μετά, θα γιορτάσουμε τη ζωή του αγαπημένου μας Μιχαλάκη με την παρηγοριά να πραγματοποιείται στο the Penridge Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, Λονδίνο N11 1NL, (20 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Κοιμητήριο) με άπλετη δωρεάν στάθμευση έξω από το μαγαζί

και στους παράπλευρους δρόμους.

Εισφορές ή Λουλούδια να γίνονται στο The Alzheimers Society – www.alzheimers.org.uk καθώς o Μιχαλάκης (Μιχάλης) υπέφερε από αγγειακή άνοια μέχρι τον θλιβερό θάνατό του.

Parikiaki extend their condolences to the family