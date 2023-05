† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Maria Hajilambi

(Avgorou, Cyprus)

We sadly announce the death of Maria Hajilambi who passed away on 16 May 2023, aged 89.

She was a much loved mother and yiayia who leaves behind Christaki, Anna, Antonia, Barry and Lambros, their partners, 9 grandchildren and 6 great grandchildren.

The funeral will take place on Wednesday 31st May at 11.00am, at St. John The Baptist Greek Orthodox Church, N8 0LY, followed by the burial at New Southgate Cemetery, N11 1JJ at 1.00pm, with a wake at Mayfield Tennis Club, Kenmare Gardens, N13 5DR.

Maria’s wish was for people to not wear black at her funeral.

Instead of flowers a charity box will be available, with donations shared between GOSH and the North London Hospice.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Μαρία Χατζηλαμπή

(από το Αυγόρου Κύπρος)

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Μαρίας Χατζηλάμπη που απεβίωσε στις 16 Μαΐου 2023, σε ηλικία 89 ετών.

Η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά καταλείπει τoν Χριστάκη, την Άννα, την Αντωνία, τον Μπάρι και τον Λάμπρο, τους συντρόφους τους, 9 εγγόνια και 6 δισέγγονα.

Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαΐου στις 11π.μ, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, N8 0LY, και θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο του New Southgate, N11 1JJ στη 1μ.μ. Η παρηγορία θα δοθεί στο Mayfield Tennis Club, Kenmare Gardens, N13 5DR.

Επιθυμία της Μαρίας ήταν ο κόσμος να μην φορέσει μαύρα στην κηδεία της.

Αντί για λουλούδια, θα γίνονται εισφορές την ημέρα της κηδείας για το GOSH και το North London Hospice.

Parikiaki extends their condolences to the family