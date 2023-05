† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

George Louvieris

(from Rizokarpasso, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of George Louvieris.

George was born in Rizokarpasso on 15th October 1927.

He immigrated to the UK in 1947. In 1952 he returned to his village to marry Anna, the daughter of Panayi & Eleni Pitrakou.

In the UK, George built a successful hairdressing business.

He dearly cherished his beloved family and friends.

He had a heart of gold, a cheerful smile and was genuinely warm and welcoming to all who knew him.

George was blessed with a long, healthy, and happy life – for which we are truly grateful.

He had a great fondness for his childhood home and St. Andrew’s Monastery, which he often visited.

He leaves behind his wife Anna, his children – Maroulla, Panos, Helen and Androulla, grandchildren – George, Melina, Alexia, Thomas, Alexander and George, great-grandchildren – Andrew, Savanna and Anna.

Son-in-laws – Stavros and Russell, his sister Andriana, and his grandsons’ wives – Tessa and Charlotte.

The funeral will take place on Friday 2nd June, at 11am, at the Twelve Apostles, Greek Orthodox Church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, AL9 6NG and the burial at Woodcock Hill Cemetery, Harefield Road, Rickmansworth, WD3 1PD, at 1pm. The wake will follow at 2.30pm at The Waterside Venue, Uxbridge Road, Rickmansworth, WD3 8DT.

There will be a donation box at the church for Watford General Hospital and Moorfields Eye Hospital. Alternatively, to Dementia UK via https://www.justgiving.com/fundraising/George-louvieris

Flowers will be a tribute from the family.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Γιώργος Λουβιέρης

(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γιώργου Λουβιέρη.

Ο Γιώργος γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο, στις 15 Οκτωβρίου 1927. Mετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1947.

Το 1952 επέστρεψε στο χωριό του για να παντρευτεί την Άννα, κόρη του Παναγή και της Ελένης Πιτράκου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάστηκε ως κομμωτής και δημιούργησε μια επιτυχημένη επιχείρηση κομμωτικής.

Ο Γιώργος είχε χρυσή καρδιά που αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους και τους ανθρώπους γενικότερα. Έτρεφε μεγάλη αγάπη για τον τόπο γέννησής του και το μοναστήρι του Απόστολου Ανδρέα που επισκεπτόταν συχνά.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Άννα,

παιδιά – Μαρούλλα, Παναγιώτη, Ελένη και Ανδρούλλα

εγγόνια – Γιώργο, Μελίνα, Αλεξία, Θωμά,

Αλέξανδρο και Γιώργο,

δισέγγονα – Ανδρέα, Savanna & Άννα,

γαμπροί Σταύρο and Russell, την αδερφή του Ανδριάνα

και τις γυναίκες των εγγονών του Tessa & Charlotte.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 2 Ιουνίου στις 11π.μ. στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park Hatfield, AL9 6NG και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Woodcock Hill, Harefield Road Rickmansworth, WD3 1PD, στις 1:00μ.μ.

Η παρηγοριά θα δοθεί στις 2.30μ.μ, στο The Waterside, Uxbridge Road Rickmansworth, WD3 8DT.

Θα υπάρχει ένα κουτί εισφορών στην εκκλησία για το General Hospital Moorfields Eye Hospital. Εναλλακτικά για το Dementia U.K. μέσω του https://www.justgiving.com/fundraising/George-louvieris

Τα λουλούδια θα είναι φόρος τιμής από την οικογένεια.

Parikiaki extends their condolences to the family